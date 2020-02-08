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2020-02-08T11:53+0300
https://ria.ru/20200208/1564427437.html
Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана
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РИА Новости

Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана

08:44 08.02.2020 (обновлено: 11:53 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 фев — РИА Новости. Погибшие и раненые есть в результате массовой драки, произошедшей в пятницу в Жамбылской области Казахстана (на юге республики), сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
По данным полиции Жамбылской области Казахстана, в селе Масанчи Кордайского района между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт был локализован, началось расследование по статье "Хулиганство". Правоохранители устанавливают зачинщиков и участников конфликта. На видео, опубликованных в социальных сетях, были слышны выстрелы, видны горящие дома. Авторы некоторых сообщений в социальных сетях пытались придать происходящим столкновениям межнациональный характер. В данном районе компактно проживают граждане дунганской национальности.
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"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые", — сообщил Токаев, текст заявления которого опубликован его пресс-службой.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Президент подчеркнул, что государственным органам необходимо принять срочные меры "по устранению последствий этого серьезного инцидента".
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В связи с этим он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева.

"Прежде всего следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера", — добавил он.

Полиция
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Согласно поручению, правительственная комиссия совместно с администрацией Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших, оказать помощь семьям погибших и раненых. Президент также поручил "успокоить население" и подключить к этой работе Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.

"Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. Виновные должны быть строго наказаны", — сказал президент.

По его словам, Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию.
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Касым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
Популярные комментарии
И не совсем удачный визит Помпео здесь конечно же совершенно непричем...
8 февраля, 09:02
CCorddamon
3112003
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