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Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
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РИА Новости

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

09:14 08.02.2020 (обновлено: 14:22 08.02.2020)
272007
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 фев — РИА Новости. В массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана погибли восемь человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались. При исполнении служебных обязанностей <…> различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения", — сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
08:44
Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана
По словам министра, 47 человек задержаны, у них изъяли два охотничьих ружья.
Тургумбаев рассказал, что инцидент произошел накануне вечером на окраине села Масанчи. Там собрались около 70 агрессивно настроенных жителей, вскоре завязалась драка.
"Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта <…> Из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек", — добавил министр.
По его словам, участники драки оказали активное сопротивление полиции, применяли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Полицейские начали расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве.
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев со своей стороны добавил, что причиной драки стал бытовой конфликт.
"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", — сказал он.
На видео, опубликованных в социальных сетях, слышны выстрелы, видны горящие дома. Авторы некоторых сообщений пытались придать столкновениям межнациональный характер — в этом районе компактно проживают дунгане.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил принять срочные меры по устранению последствий инцидента. Этим займется правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым. Генеральному прокурору поручено взять расследование на особый контроль, а Генпрокуратуре и Комитету национальной безопасности — привлечь к ответственности тех, кто призывал к межнациональной розни.
Руки в наручниках
13 января, 14:21
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1514182114399161
Обсудить 85
Жамбылская областьКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Жена с Казахстана, она, как и ее сетры с семьями вынужденно уехали оттуда из-за давления местных казахов.
8 февраля, 10:24
Unnamed User
53008115
За 25 баранов .
8 февраля, 09:58
Djdfy Ddjfy
18962212
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