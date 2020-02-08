Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

АЛМА-АТА, 8 фев — РИА Новости. В массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге В массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана погибли восемь человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались. При исполнении служебных обязанностей <…> различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения", — сказал он.

По словам министра, 47 человек задержаны, у них изъяли два охотничьих ружья.

Тургумбаев рассказал, что инцидент произошел накануне вечером на окраине села Масанчи. Там собрались около 70 агрессивно настроенных жителей, вскоре завязалась драка.

"Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта <…> Из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек", — добавил министр.

По его словам, участники драки оказали активное сопротивление полиции, применяли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Полицейские начали расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев со своей стороны добавил, что причиной драки стал бытовой конфликт.

"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", — сказал он.

На видео, опубликованных в социальных сетях, слышны выстрелы, видны горящие дома. Авторы некоторых сообщений пытались придать столкновениям межнациональный характер — в этом районе компактно проживают дунгане.