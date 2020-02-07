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Биография Сергея Чеботарева
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РИА Новости

Биография Сергея Чеботарева

12:43 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСергей Чеботарев
Сергей Чеботарев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Сергей Викторович Чеботарев родился 14 октября 1969 года в поселке Магдагачи Тыгдинского района Амурской области.
В 1986 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, в 1990 году – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ныне Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского).
С 1990 по 1998 год проходил службу в Пограничных войсках.
В 1998-2004 годы занимался научной и преподавательской деятельностью в вузах города Москвы.
С 2004 по 2018 годы занимал различные должности в администрации президента РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра РФ по делам Северного Кавказа.
7 февраля 2020 года назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Кандидат юридических наук.
Владеет английским и китайским языками.
В 2010 году получил благодарность президента.
Женат, есть двое детей.
Декларированный доход за 2018 год – 6,1 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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