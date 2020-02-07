Биография Сергея Чеботарева

Сергей Викторович Чеботарев родился 14 октября 1969 года в поселке Магдагачи Тыгдинского района Амурской области

В 1986 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, в 1990 году – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ныне Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского).

С 1990 по 1998 год проходил службу в Пограничных войсках.

В 1998-2004 годы занимался научной и преподавательской деятельностью в вузах города Москвы.

С 2004 по 2018 годы занимал различные должности в администрации президента РФ.

18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

7 февраля 2020 года назначен заместителем министра экономического развития РФ.

Кандидат юридических наук.

Владеет английским и китайским языками.

Женат, есть двое детей.