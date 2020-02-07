Мишустин назначил Чеботарева замглавы Минэкономразвития

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития.
Распоряжение о назначении опубликовали на сайте правительства.
Ранее Чеботарев возглавлял Министерство по делам Северного Кавказа.
При формировании нового кабмина и утверждении структуры правительства Владимир Путин упразднил Минкавказа, передав его функции Минэкономразвития.
Министром экономического развития в январе назначили Максима Решетникова, ранее возглавлявшего Пермский край.
21 января, 21:17Вице-спикер Госдумы назвала причину упразднения Минкавказа