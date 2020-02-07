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Мишустин назначил Чеботарева замглавы Минэкономразвития
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РИА Новости

Мишустин назначил Чеботарева замглавы Минэкономразвития

12:05 07.02.2020 (обновлено: 12:33 07.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. Архивное фото
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития.
Распоряжение о назначении опубликовали на сайте правительства.
Ранее Чеботарев возглавлял Министерство по делам Северного Кавказа.
При формировании нового кабмина и утверждении структуры правительства Владимир Путин упразднил Минкавказа, передав его функции Минэкономразвития.
Министром экономического развития в январе назначили Максима Решетникова, ранее возглавлявшего Пермский край.
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Сергей ЧеботаревМинистерство по делам Северного КавказаСеверный КавказМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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