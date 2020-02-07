Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-07T10:03+0300
https://ria.ru/20200207/1564380937.html
Российский астроном раскритиковал попытки поиска внеземных цивилизаций
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564289521_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_adee51f1de8349626bd0101787a09140.jpg
РИА Новости

Российский астроном раскритиковал попытки поиска внеземных цивилизаций

09:49 07.02.2020 (обновлено: 10:03 07.02.2020)
1598
© РИА НовостиВедущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции Жизнь и разум во Вселенной Совета по астрономии РАН Александр Панов
© РИА Новости
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Попыток поиска сигналов внеземных цивилизаций проведено мало, а сами методы были неправильными, чтобы рассчитывать на обнаружение инопланетян, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов.
Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Поиск внеземного разума) - общее название для проектов, реализуемых учеными разных стран, в целях поиска внеземной разумной жизни.
Антенны радиоинтерферометра SKA в представлении художника
20 января, 08:00РИА Наука
Глаз всего человечества: на что способен гигантский радиотелескоп
"На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата. Я бы сказал, что она находится в ранней методической стадии", - сказал он.
Даже выделение 100 миллионов долларов США предпринимателем российского происхождения Юрием Мильнером на срок в 10 лет на реализацию программы Breakthrough Listen недостаточно, чтобы "возникла надежда на получение результата", отметил ученый.
Обитатели другой планеты наблюдают Землю
12 апреля 2019, 04:46РИА Наука
Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
При этом сам способ, когда ученые выбирали подходящую звезду, слушали радиоэфир и, разочаровавшись в отсутствии сигналов с нее, переключались на поиск сигналов с другой звезды, Панов считает устаревшим.
"Год-два назад среди специалистов началось формироваться понимание, что вся проводившаяся до этого работа – совершенно не то, что требуется", - сказал ученый.
По его мнению, необходимо не точечное прослушивание отдельных звезд, а создание сети станций по всей Земле, которые будут отслеживать радиосигналы в разных диапазонах со всего неба в круглосуточном режиме. "В некоторых странах уже начата разработка концепций необходимых инструментов – антенных решеток", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Александра Панова >>
Гипотетическая развитая цивилизация в системе звезды Табби
9 января 2019, 08:00РИА Наука
Не отсвечивай! Астрономы заподозрили инопланетян в помехах при наблюдении
20111103
Обсудить 0
РИА НаукаАлександр ПановКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоссия
Рекомендуем
Астероид над Землей
Ученый объяснил, почему инопланетяне не услышат земные радиопередачи
НЛО
Российский телескоп займется поиском гигантских построек инопланетян
Астронавт и геолог миссии Аполлон-17 Харрисон Шмитт в 1972 году собирает образцы лунного грунта, которые использовались в данном исследовании
Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли
Пожилая пара
Ученые выяснили, как остановить старение и диабет
Человеческий мозг
Назван способ замедлить старение мозга
Медленный лори (Nycticebus coucang)
Ученые объяснили, почему кошки у многих людей вызывают аллергию
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции Жизнь и разум во Вселенной Совета по астрономии РАН Александр Панов
В РФ создадут телескоп, способный засечь сигналы внеземных цивилизаций
Комар
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Спутники в лаборатории компании OneWeb
OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Человеческое сердце с ЭКГ
Диета и сердце. Врач объяснил, что на самом деле защищает от инфаркта
Симферопольское водохранилище в Крыму
Ученый назвал варианты преодоления дефицита воды в Крыму
Флаг Ирана. Архивное фото
В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения
Уборка зерновых
Россия собрала 121,2 миллиона тонн зерновых в 2019 году
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур. 7 февраля 2020
С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния