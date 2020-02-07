Российский астроном раскритиковал попытки поиска внеземных цивилизаций

"На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата. Я бы сказал, что она находится в ранней методической стадии", - сказал он.