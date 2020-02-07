Александр Панов: если во Вселенной тихо, не значит, что там никого нет

Ученые уже 60 лет ищут сигналы внеземных цивилизаций, но пока безрезультатно. Все началось в 1959 году с идеи британца Джузеппе Коккони и американца Филипа Мориссона, которые опубликовали статью о возможностях радиосвязи с жителями других планет. Идея поиска братьев по разуму привлекла сторонников по всему миру. Проект получил известность как SETI — Search for Extraterrestrial Intelligence (англ. поиск внеземного разума). О том, почему до сих пор человечество не приняло сигналов от инопланетян, безопасно ли общаться с внеземным разумом и что нас ждет от такого контакта, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов

— Ранее секция, которую вы возглавляете, называлась "Поиски космических сигналов искусственного происхождения (SETI)" при Совете по радиоастрономии РАН. Почему переименовали секцию? Пропала надежда найти сигналы инопланетян?

— В свое время было решено объединить два направления – проблему SETI, то есть поиск разумной жизни, и астробиологию – поиск любых следов жизни во Вселенной. Кто-то правильно подметил, что поиск разумной жизни это частный случай поиска жизни в целом. Однако, по моим наблюдениям, тематиками занимаются совершенно разные люди, которые между собой практически не пересекаются. Одно из направлений работы нашей секции – добиться большей кооперации. И те и другие ученые получают данные с телескопов, но одни ищут экзопланеты в зоне обитания и смотрят спектральные линии их атмосфер в поисках биосигнатур, а другие ищут сигналы искусственного происхождения. Людей, которые занимаются астробиологией намного больше, чем тех, кто занимается проблемой SETI. Среди последних я, как председатель секции, и сотрудники специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкессии. Всех участников программы SETI в России можно пересчитать по пальцам двух рук, а может, и одной.

— История идеи проекта SETI официально берет начало в 1959 году, когда Коккони и Мориссон опубликовали совместную статью о поиске межзвездных сообщений. Прошло 60 лет. Почему до сих пор никто не зафиксировал достоверных сигналов с других планет? Означает ли это, что мы одиноки во Вселенной?

— История, между прочим, началась в Москве. Коккони и Мориссон встретились у нас на конференции по космическим лучам, где впервые обсудили тему поиска сигналов внеземных цивилизаций, а разъехавшись по домам, оформили ее в научную статью.

В нашей стране идею контакта с внеземным разумом продвигал с 1960 года знаменитый советский астрофизик Иосиф Шкловский, который известен своей книгой "Вселенная. Жизнь. Разум". Книга сыграла большую роль в популяризации этого направления, пережила восемь переизданий, была переведена на иностранные языки. Ему стал помогать молодой сотрудник Николай Кардашев, впоследствии разработавший шкалу измерения уровня технологического развития цивилизаций, названную его именем.

То, что ученые многих стран многократно искали внеземные цивилизации и не нашли, а значит их нет, это миф. Такое утверждение не соответствует действительности ни в малейшей степени. На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата. Я бы сказал, что она находится в ранней методической стадии. Недавно предприниматель российского происхождения Юрий Мильнер выделил на срок в 10 лет 100 миллионов долларов США на реализацию программы Breakthrough Listen. Но даже этих усилий совершенно недостаточно для того, чтобы возникла надежда на получение результата. Год-два назад среди специалистов началось формироваться понимание, что вся проводившаяся до этого работа – совершенно не то, что требуется.

— А что требуется и как осуществлялся поиск раньше?

— Находили звезду-кандидата, у которой могут быть планеты земного типа, какое-то очень ограниченное время за ней наблюдали, никаких сигналов не обнаруживали и переходили к другому кандидату. А что происходит на самом деле? Возможно, на одной из планет у этой звезды существует высокоразвитая цивилизация, которая способна отправлять сообщения в космос, но не обладает энергетическими возможностями, как и мы, вести передачи на все звезды в округе непрерывно. Максимум что она может делать — передавать короткую порцию информации в конкретном направлении раз в какое-то количество лет. Собственно, как и мы. Посмотрев на такую звезду и не обнаружив никаких сигналов, мы на самом деле не получаем никакой информации. Мы не можем сказать, что планеты у этой звезды не имеют цивилизаций, мы можем сказать лишь то, что в этот конкретный момент в направлении Земли со стороны этой конкретной звезды никаких сигналов не передавалось.

Практически все наблюдательные программы SETI до сих пор строятся по такому принципу. Нужно же строить работу совершенно иначе – необходимо круглосуточное сканирование всего неба. Для этого Земля должна быть покрыта сетью приемных станций. В некоторых странах уже начата разработка концепций необходимых инструментов – антенных решеток. Один такой проект мы начинаем в России. Но это проект не в области радиоизлучения, а в оптическом диапазоне. Основное назначение используемого телескопа – мониторинг космических лучей. Однако с помощью этого инструмента можно наблюдать и яркие короткие оптические вспышки света — оптические транзиенты.

— Но как это может помочь в поиске внеземных цивилизаций?

— Инструмент можно использовать для поиска искусственных внеземных сигналов. Что такое яркие вспышки? Возможно, кто-то передает на Землю сигналы не в радиодиапазоне, а по лазерному каналу.

— Современная земная цивилизация способна создать такой лазер, который может передавать информацию на космические расстояния?

— Способна. И лазеры с подобной энергетикой уже созданы, просто применяются для других задач.

— То есть вы считаете, что мы не одиноки во Вселенной, просто нам пока не удалось найти сигналы внеземных цивилизаций?

— Конечно, мы не одиноки. Я занимаюсь космологией. Читаю лекции. Я знаю, что такое инфляционная космология, которая сейчас хорошо описывает все основные наблюдательные данные, относящиеся к глобальной структуре наблюдаемой Вселенной. В соответствии с инфляционной космологией вся Вселенная чудовищно огромна и может содержать в себе 10 в сотой степени регионов, таких как обозреваемая нами Вселенная. Там не то что есть другие разумные цивилизации, а там существуют полные копии нашей цивилизации или копии, чуть-чуть отличающиеся от нашей цивилизации. Вопрос не в том, есть они или нет, но где они? Если в нашей Галактике Млечный Путь есть десяток цивилизаций, аналогичных нашей, то обнаружить их будет практически невозможно, но если существует тысяча, то шансы уже есть, а если 100 тысяч цивилизаций, то шанс их обнаружить очень велик.

— За время работы SETI было получено множество внеземных сигналов, которые относили к искусственным, а потом оказалось, что они имеют естественное происхождение. Есть ли примеры сигналов, которые все же не удалось объяснить, как, например, сигнал Wow, зарегистрированный в 1977 году в США?

— Не только коллеги из США, но и мы в Карачаево-Черкессии на радиотелескопе РАТАН-600 в свое время приняли сигнал, природу которого не сразу удалось понять. В конце концов оказалось, что это помеха, связанная с ремонтными работами, которые велись на телескопе.

Но самым таинственным до сих пор остается сигнал Wow. Ничего более загадочного на сегодняшний день принято не было. Он был сильный, узкополосный, причем импульсный. Это все характеристики, которым по современным понятиям должен отвечать искусственный сигнал. Никаких естественных причин, которые могли бы создать ложный сигнал, обнаружить никто не смог. В то же время область, откуда пришел сигнал, многократно исследовалась, но ничего помимо первого сигнала зарегистрировать так и не удалось.

Из других интересных случаев: в начале 2000-х годов радиотелескоп Аресибо зафиксировал очень странный сигнал из одного и того же региона неба. Сигнал был трижды подтвержден. Он обладал всеми характеристиками искусственного сигнала. Но сигнал очень быстро менял свою частоту, что говорит о том, что он шел с очень быстро вращающегося источника. Если бы сигнал передавался с планеты размером с Землю, то она должна была бы вращаться раз в 30 раз быстрее. Потом этот сигнал исчез. Что это было, совершенно непонятно.

— Радиовещанию почти 150 лет, телевидению менее 100 лет. Можно ли там, куда достигли земные радиоволны, разобрать то, о чем вещали с Земли 100-150 лет назад?

— Для того чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает. Общая мощность радиоизлучения с Земли сопоставима с излучением Солнца, это значит, что в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум. Но никакие инструменты земного класса разложить радиошум на поток осмысленной информации не смогли бы.

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Правда, есть другая возможность обнаружить внеземную цивилизацию, не принимая специально посланное нам сообщение. Нужно искать не сообщения от них, но признаки астроинженерных конструкций типа сфер Дайсона (сферическая оболочка вокруг звезды для сбора ее энергии – прим. ред.). Если, конечно, такие конструкции существуют. Их можно обнаружить двумя способами. Первый: засечь необычные изменения светимости звезды. И такие кандидаты есть. Например, звезда Табби, у которой зафиксированы очень странные нерегулярные транзиты некоего объекта. В то же время нет никаких указаний на искусственное происхождение этих транзитов. Второй вариант: такие конструкции должны мощно светить в инфракрасном диапазоне, если внутри поддерживается температура для жизнедеятельности живых существ. Часть научной программы создающегося в России телескопа "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ориентирована на такую задачу. То есть, чтобы обнаружить внеземной разум, в принципе, не обязательно получать искусственный радиосигнал.

Еще один важный канал поиска внеземных цивилизаций — астроархеология. Если, допустим, Луна за последние десятки миллионов лет кем-то посещалась, то на поверхности Луны такие следы должны сохраниться. В этом деле нам важна высокодетальная съемка лунной поверхности.

Все поиски радиосигналов – попытка найти цивилизацию нашего типа. Но если мы ищем цивилизацию второго типа по шкале Кардашева, цивилизацию, способную использовать всю энергию своей звезды, то такой цивилизации хватит энергетики для того, чтобы вещать во Вселенную непрерывно. В СССР в 1970-х годах пытались найти такие внеземные маяки. Было реализовано две научных программы, которые просматривали небо 24 часа в сутки в течение месяца. Никаких сигналов обнаружено не было. Это самое сильное ограничение на существование внеземных цивилизаций, полученное на сегодняшний момент. Установлено оно в такой форме: в радиусе примерно 1000 световых лет вокруг нас нет цивилизаций второго типа. Но что такое тысяча световых лет? Мы находимся в 30 тысячах световых лет от центра Галактики, а размеры нашей Галактики около 100 тысяч световых лет. То есть мы почти ничего на самом деле не знаем о наличии в нашей Галактике даже цивилизаций второго типа.

— Наша цивилизация располагает возможностями для передачи данных в космос около 100 лет. Возможно, внеземные цивилизации существовали до нас или еще не достигли такого уровня развития, чтобы выйти на контакт, поэтому мы не видим следов их существования?

— В основе практически всех методик поиска внеземных цивилизаций лежит формула Дрейка, которая позволяет оценить количество цивилизаций в Галактике. Одним из главных параметров формулы является продолжительность коммуникативной фазы. Мы уже 100 лет худо-бедно просуществовали. При таких параметрах, если использовать формулу Дрейка, в Галактике на сегодняшний день есть только одна цивилизация – мы сами. Если длительность коммуникативной фазы будет составлять 10 тысяч лет, мы делим этот параметр на 100 и получим количество цивилизаций, которые в нашей Галактике будут способны к контакту. Сейчас мы имеем так называемый парадокс Ферми, который заключается в том, что если наше развитие будут продолжаться таким же темпом, то наша цивилизация уже в скором времени станет космической и сможет расселяться по другим звездным системам. Могло быть много цивилизаций, которые старше нас. Они давно должны были стать галактическими цивилизациями и заселить все вокруг. Где они? Почему мы их не видим? Существует несколько десятков вариантов разрешения этого парадокса.

Может быть, длительность коммуникативной фазы слишком короткая и цивилизации сами себя уничтожают. Другой вариант – мы первая и самая ранняя цивилизация в нашей Галактике, а других цивилизаций еще пока нет, им нужно время. Не исключено, что мы достигнем уровня галактической цивилизации, захватим все пригодные для жизни системы и просто физически не дадим развиться до высокого уровня другим внеземным цивилизациям. Третья по значимости, с моей точки зрения, возможность — гипотеза космического заповедника. Она заключается в том, что высокогуманистические цивилизации не вмешиваются в наше развитие и устроили вокруг нас зону карантина, зону радиомолчания, чтобы не помешать нашему самостоятельному развитию.

— Если мы живем в каком-то заповеднике, то нельзя ли в таком случае рассматривать сообщения об НЛО в качестве примеров наблюдения за нами со стороны "лесников"?

— Я тщательно просматриваю потоки информации об НЛО, но ни разу за всю жизнь не встретил информации, которая бы определенно указывала на их искусственное и внеземное происхождение. В интерпретации свидетельств НЛО изначально закладывается, что все непонятное – дело рук или щупалец инопланетян. Это нарушение логики. Существует множество непонятных пока вещей, но это не значит, что они связаны с инопланетной жизнью.

— Если мы все-таки поймаем некий инопланетный сигнал, что, на ваш взгляд, в нем может содержаться? Что высокоразвитая цивилизация может передавать другим цивилизациям?

— Распространенная точка зрения состоит в том, что с нами тут же начнут делиться научными данными. У меня другое мнение. Человеческая цивилизация находится не так далеко от пределов возможностей фундаментальной науки, когда будут исчерпаны возможности экспериментальных методов. Некоторые признаки этого уже наблюдаются в космологии, в области квантовой гравитации. Этих границ мы достигнем не сейчас, но я думаю, уже лет через 100-150. Таким образом, все высокоразвитые цивилизации к моменту возможности выхода на контакт будут обладать примерно одинаковым уровнем фундаментальных знаний. Поэтому интересно будет передавать не научные данные, а историю, литературу, религию, философию, другую информацию гуманитарного характера. Информация такого типа может оказать огромное влияние на развитие любой цивилизации, а мы, соответственно, можем оказать влияние на развитие других цивилизаций. В таком общении можно будет найти, например, миллионы художественных произведений уровня "Войны и мира". Можно будет изучать чужую литературу до бесконечности, миллиарды лет.

— Учитывая, что скорость света ограниченна, а значит, скорость передачи данных тоже конечна, для общения и обмена информацией между цивилизациями на расстоянии сотен и тысяч световых лет нет никакой возможности?

— По моим представлениям, контакт между цивилизациями основан совершенно на другом принципе. Это не общение цивилизаций друг с другом, а общение цивилизаций с общим информационным полем, которое они создают в Галактике. Они получают сообщения других цивилизаций, ретранслируют принятую информацию и передают собственную информацию. Таким образом, информация не исчезает, а постоянно циркулирует и накапливается в объеме Галактики. Какой-то цивилизации давно уже нет, но ее информация продолжает курсировать по Вселенной. То есть никакого двухстороннего общения не будет, будет общение цивилизаций с общим информационным полем.

— Мы говорили о приеме внеземных сигналов, но ведь были примеры, когда земляне отправляли сигналы к другим звездам и даже галактикам. В 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико в галактику М13 было направлено изображение с числами, формулами, информацией о Солнечной системе и человеке. Наша страна отправляла несколько сообщений. Насколько эффективны такие послания, отправленные наудачу?

— Сообщения не отправлялись наобум. Самые серьезные научные программы — это Cosmic Call-1 и -2, они были отправлены с телескопа в Евпатории в 1999 и 2003 годах. Кроме того, с этой же станции было передано так называемое Детское радиопослание 2001 года. Были еще две передачи к звезде Глизе 581, у которой обнаружена планетная система. И больше практически ничего серьезного не передавалось. Все эти сообщения были отправлены звездам солнечного типа, у которых возможно существование планет. Послания носили скорее демонстрационный характер. С научной точки зрения они были правильно организованы: сначала отправлен зондирующий сигнал, потом информация, записанная на специально разработанном для таких передач искусственном языке "Линкос". Для передачи сигнала использованы узкие полосы частот. Если в тех звездных системах, к которым были отправлены послания, они приняты не будут, а, скорее всего, это так и будет, то энергетики посланий хватит на то, чтобы пройти расстояния размером с нашу Галактику, а соответственно, и быть принятыми на всем пути сигнала.

— Почему после этих тестовых посланий не была предпринята дальнейшая крупная научная программа?

— Низкий интерес и отсутствие средств. Отправка осуществлялась с помощью радиотелескопа, так называемого планетного локатора. Работа такого устройства стоит дорого. Сейчас евпаторийский локатор находится в ведении наших военных, которые к нему никого не подпускают.

Тот же Юрий Мильнер, помимо поиска радиосигналов, поддерживает и проекты по их отправке. Он выделил на это один миллион долларов (главный приз за лучший проект), и насколько мне известно, эти деньги пока никем не использованы.

— Может, военные уже установили связь с иными цивилизациями, поэтому никого и не подпускают к телескопу в Евпатории?

— Думаю, они этим не будут заниматься.

— Ведутся ли сейчас в России какие-то работы по тематике SETI?

— У нас в стране поиск сигналов ведется как в радио-, так и в оптическом диапазоне в специальной астрофизической обсерватории (Карачаево-Черкессия) на радиотелескопе РАТАН-600 и некоторых оптических телескопах. За границей реализуется множество наблюдений одиночных звезд. Но я считаю такие программы плохо обоснованными, поскольку существует лишь очень маленький шанс таким способом что-то поймать. То есть настоящая реализация программы SETI на самом деле еще впереди.

Передачей сообщений сейчас никто не занимается ни у нас, ни в других странах мира. В целом в России этой тематикой занимается очень мало людей, потому что трудно найти средства на реализацию крупных проектов. В ближайшем будущем мы планируем провести в России международную конференцию по тематике SETI, на которую помимо ученых разных стран хотим пригласить людей из фонда Мильнера и попытаться часть финансирования перевести к нам в страну, так как пока мы работаем почти на чистом энтузиазме.

— Вы сказали о космическом языке "Линкос". Что это?

— Это язык для передачи последовательно усложняющихся изображений. Послания начинаются с передачи натурального ряда чисел. Потом передаются простые числа, структура атомов периодической системы Менделеева, химические соединения, структура ДНК. Вся информация зашифрована в черно-белые пиксельные картинки. Сначала они учат другую сторону человеческой логике, а затем рассказывают о самом человечестве.

— Не лучше ли с точки зрения безопасности Земли вообще не посылать никаких сигналов в космос, мало ли кто и с какими технологиями перемещения в пространстве их может принять?