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https://ria.ru/20200207/1564362933.html
Лучшие фото недели: лицо в бутылке, боди-арт для всех и фрик-шик
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РИА Новости

Лучшие фото недели: лицо в бутылке, боди-арт для всех и фрик-шик

12:35 07.02.2020 (обновлено: 21:36 07.02.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Getty Images/ Tom Pennington

Дженнифер Лопес выступает на шоу Pepsi Super Bowl LIV.

Дженнифер Лопес во время выступления на Pepsi Super Bowl LIV
1 из 30

Дженнифер Лопес выступает на шоу Pepsi Super Bowl LIV.

© AFP 2020 / Getty Images/ Tom Pennington
© POOL / Перейти в фотобанк

Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" в казахстанской степи недалеко от города Жезказган.

Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союз МС-13
2 из 30

Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" в казахстанской степи недалеко от города Жезказган.

© POOL
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© AFP 2020 / Anthony Wallace

Житель Гонконга использует пластиковую бутылку в качестве медицинской маски, чтобы защититься от коронавируса.

Прохожий с пластиковой бутылкой на лице на улице Гонконга
3 из 30

Житель Гонконга использует пластиковую бутылку в качестве медицинской маски, чтобы защититься от коронавируса.

© AFP 2020 / Anthony Wallace
© REUTERS / Alaa al-Marjani

Участник демонстрации в Наджафе, Ирак.

Участник акции протеста в Наджафе, Ирак
4 из 30

Участник демонстрации в Наджафе, Ирак.

© REUTERS / Alaa al-Marjani
© AFP 2020 / Daniel Leal-Olivas

Житель Лондона с флагом в день, когда Великобритания вышла из Евросоюза.

Мужчина с флагом Великобритании в Лондоне
5 из 30

Житель Лондона с флагом в день, когда Великобритания вышла из Евросоюза.

© AFP 2020 / Daniel Leal-Olivas
© AFP 2020 / Cristina Quicler

Модель на Международном показе моды фламенко в Севилье.

Модель на показе Loli Vera на Международном показе моды фламенко в Севилье
6 из 30

Модель на Международном показе моды фламенко в Севилье.

© AFP 2020 / Cristina Quicler
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через Яузу в Москве. На дальнем плане — высотка на Котельнической набережной.

Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
7 из 30

Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через Яузу в Москве. На дальнем плане — высотка на Котельнической набережной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Эндиаблада" ("Братство дьявола") в испанском городе Альмонасид-дель-Маркесадо. Участники шествия надевают яркие головные уборы и костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Участники во время шествия в рамках традиционного фестиваля Эндиаблада в городе Альмонасид-дель-Маркесадо в Испании
8 из 30

Фестиваль "Эндиаблада" ("Братство дьявола") в испанском городе Альмонасид-дель-Маркесадо. Участники шествия надевают яркие головные уборы и костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Акция протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Участница акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
9 из 30

Акция протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© REUTERS / Antara Foto

Индонезийцев, прибывших из Уханя, опрыскивают антисептиком в аэропорту Ханг-Надим.

Медицинские работники опрыскивают индонезийских граждан антисептиком после того, как они прибыли из Уханя, в аэропорту Ханг-Надим
10 из 30

Индонезийцев, прибывших из Уханя, опрыскивают антисептиком в аэропорту Ханг-Надим.

© REUTERS / Antara Foto
© AFP 2020 / Simon Wohlfahrt

Девушка смотрит в окно транзитного центра в Западной Руанде.

Девушка смотрит в окно транзитного центра Nyarushishi в Западной Руанде
11 из 30

Девушка смотрит в окно транзитного центра в Западной Руанде.

© AFP 2020 / Simon Wohlfahrt
© REUTERS / Murad Sezer

Самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
12 из 30

Самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.

© REUTERS / Murad Sezer
© AFP 2020 / Manolis Lagoutaris

Столкновение беженцев и полицейских возле лагеря Кара-Тепе на острове Лесбос.

Столкновение беженцев и полицейских перед лагерем Кара-Тепе на острове Лесбос. 3 февраля 2020 года
13 из 30

Столкновение беженцев и полицейских возле лагеря Кара-Тепе на острове Лесбос.

© AFP 2020 / Manolis Lagoutaris
© AFP 2020 / Adrian Dennis / POOL

Королева Великобритании Елизавета II на открытии обновленной насосной станции в Норфолке.

Королева Великобритании Елизавета II
14 из 30

Королева Великобритании Елизавета II на открытии обновленной насосной станции в Норфолке.

© AFP 2020 / Adrian Dennis / POOL
© REUTERS / Eldson Chagara

Сторонники оппозиции в столице Малави Лилонгве.

Сторонники оппозиции в Лилонгве, Малави
15 из 30

Сторонники оппозиции в столице Малави Лилонгве.

© REUTERS / Eldson Chagara
© REUTERS / Joshua Roberts

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси рвет лист с копией речи президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает лист с речью президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
16 из 30

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси рвет лист с копией речи президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием.

© REUTERS / Joshua Roberts
© AFP 2020 / Lluis Gene

Студенты разрисовывают модель во время семинара испанской художницы на Неделе моды 080 Barcelona Fashion.

Студенты рисуют на модели во время семинара испанской художницы на 080 Barcelona Fashion в Барселоне. 5 февраля 2020 года
17 из 30

Студенты разрисовывают модель во время семинара испанской художницы на Неделе моды 080 Barcelona Fashion.

© AFP 2020 / Lluis Gene
© REUTERS / Loren Elliott

Пожарные тушат тлеющее дерево в Австралии.

Пожарные тушат тлеющее дерево оставшееся после пожара в Австралия. 2 февраля 2020 года
18 из 30

Пожарные тушат тлеющее дерево в Австралии.

© REUTERS / Loren Elliott
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанк

Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья возлагают цветы на мемориальном кладбище святой Ифигении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на церемонии возложения цветов на кладбище Святой Ифигении
19 из 30

Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья возлагают цветы на мемориальном кладбище святой Ифигении.

© РИА Новости / МИД РФ
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Премьера спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жан-Поля Готье в Санкт-Петербурге.

Артисты в сцене из театрального спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге
20 из 30

Премьера спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жан-Поля Готье в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AP Photo / Efrem Lukatsky

Участник акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины.

Участник акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины в Киеве
21 из 30

Участник акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины.

© AP Photo / Efrem Lukatsky
© AP Photo / Ramon Espinosa

Молодые люди тренируются в Гаване.

Молодые люди тренируются в Гаване, Куба
22 из 30

Молодые люди тренируются в Гаване.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Лисица в вольере "Дома русской лисы" в подмосковном городе Дзержинском.

Лиса в вольере в Доме русской лисы в городе Дзержинский Московской области
23 из 30

Лисица в вольере "Дома русской лисы" в подмосковном городе Дзержинском.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© AFP 2020 / Pau Barrena

Презентация коллекции Custo Barcelona осень-зима — 2020/2021 в Испании.

Презентация коллекции Custo Barcelona осень-зима 2020/2021 в Барселоне
24 из 30

Презентация коллекции Custo Barcelona осень-зима — 2020/2021 в Испании.

© AFP 2020 / Pau Barrena
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Зенитный ракетный комплекс "Тор" задействовали в тактических учениях Южного военного округа в Ростовской области.

Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
25 из 30

Зенитный ракетный комплекс "Тор" задействовали в тактических учениях Южного военного округа в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© AFP 2020 / Noorullah Shirzada

Женщина наполняет канистры питьевой водой в Джелалабаде.

Женщина наполняет канистры питьевой водой в Джелалабаде
26 из 30

Женщина наполняет канистры питьевой водой в Джелалабаде.

© AFP 2020 / Noorullah Shirzada
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Артисты в сцене из спектакля Fashion Freak Show Жан-Поля Готье.

Fashion Freak Show Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге
27 из 30

Артисты в сцене из спектакля Fashion Freak Show Жан-Поля Готье.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AFP 2020 / Ahmad Al Rubaye

Участники антиправительственной демонстрации в Багдаде.

Антиправительственная акция протеста на площади Тахрир в Багдаде
28 из 30

Участники антиправительственной демонстрации в Багдаде.

© AFP 2020 / Ahmad Al Rubaye
© AFP 2020 / Javier Torres

Акция протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.

Акция протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньера в Сантьяго
29 из 30

Акция протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.

© AFP 2020 / Javier Torres
© REUTERS / Mohammad Ismail

Мужчина идет по заснеженному озеру Карга в Кабуле.

Мужчина продает несет вареный яйца для продажи через по заснеженному озеру Карга в Кабуле
30 из 30

Мужчина идет по заснеженному озеру Карга в Кабуле.

© REUTERS / Mohammad Ismail
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