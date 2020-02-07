Лучшие фото недели: лицо в бутылке, боди-арт для всех и фрик-шик

Дженнифер Лопес выступает на шоу Pepsi Super Bowl LIV.
Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" в казахстанской степи недалеко от города Жезказган.
Космонавт Александр Скворцов после посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" в казахстанской степи недалеко от города Жезказган.
Житель Гонконга использует пластиковую бутылку в качестве медицинской маски, чтобы защититься от коронавируса.
Житель Гонконга использует пластиковую бутылку в качестве медицинской маски, чтобы защититься от коронавируса.
Участник демонстрации в Наджафе, Ирак.
Житель Лондона с флагом в день, когда Великобритания вышла из Евросоюза.
Житель Лондона с флагом в день, когда Великобритания вышла из Евросоюза.
Модель на Международном показе моды фламенко в Севилье.
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через Яузу в Москве. На дальнем плане — высотка на Котельнической набережной.
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через Яузу в Москве. На дальнем плане — высотка на Котельнической набережной.
Фестиваль "Эндиаблада" ("Братство дьявола") в испанском городе Альмонасид-дель-Маркесадо. Участники шествия надевают яркие головные уборы и костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу.
Фестиваль "Эндиаблада" ("Братство дьявола") в испанском городе Альмонасид-дель-Маркесадо. Участники шествия надевают яркие головные уборы и костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу.
Акция протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Акция протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Индонезийцев, прибывших из Уханя, опрыскивают антисептиком в аэропорту Ханг-Надим.
Индонезийцев, прибывших из Уханя, опрыскивают антисептиком в аэропорту Ханг-Надим.
Девушка смотрит в окно транзитного центра в Западной Руанде.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.
Столкновение беженцев и полицейских возле лагеря Кара-Тепе на острове Лесбос.
Столкновение беженцев и полицейских возле лагеря Кара-Тепе на острове Лесбос.
Королева Великобритании Елизавета II на открытии обновленной насосной станции в Норфолке.
Королева Великобритании Елизавета II на открытии обновленной насосной станции в Норфолке.
Сторонники оппозиции в столице Малави Лилонгве.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси рвет лист с копией речи президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси рвет лист с копией речи президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием.
Студенты разрисовывают модель во время семинара испанской художницы на Неделе моды 080 Barcelona Fashion.
Студенты разрисовывают модель во время семинара испанской художницы на Неделе моды 080 Barcelona Fashion.
Пожарные тушат тлеющее дерево в Австралии.
Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья возлагают цветы на мемориальном кладбище святой Ифигении.
Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья возлагают цветы на мемориальном кладбище святой Ифигении.
Премьера спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жан-Поля Готье в Санкт-Петербурге.
Премьера спектакля Fashion Freak Show французского модельера Жан-Поля Готье в Санкт-Петербурге.
Участник акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины.
Участник акции против земельной реформы у здания администрации президента Украины.
Молодые люди тренируются в Гаване.
Молодые люди тренируются в Гаване.
Лисица в вольере "Дома русской лисы" в подмосковном городе Дзержинском.
Лисица в вольере "Дома русской лисы" в подмосковном городе Дзержинском.
Презентация коллекции Custo Barcelona осень-зима — 2020/2021 в Испании.
Зенитный ракетный комплекс "Тор" задействовали в тактических учениях Южного военного округа в Ростовской области.
Зенитный ракетный комплекс "Тор" задействовали в тактических учениях Южного военного округа в Ростовской области.
Женщина наполняет канистры питьевой водой в Джелалабаде.
Артисты в сцене из спектакля Fashion Freak Show Жан-Поля Готье.
Артисты в сцене из спектакля Fashion Freak Show Жан-Поля Готье.
Участники антиправительственной демонстрации в Багдаде.
Акция протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.
Акция протеста против политики президента Чили Себастьяна Пиньеры в Сантьяго.
Мужчина идет по заснеженному озеру Карга в Кабуле.