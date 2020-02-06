Депутаты Рады второй раз за день устроили потасовку

"Доводите свою правоту в дискуссии, а не в обезьяньих прыжках", - заявил Стефанчук, обращаясь к депутатам оппозиции.

Ранее в перерыве Тимошенко зашла в президиум Рады и заняла место спикера Разумкова. После этого депутаты ее фракции попытались тоже зайти в президиум, но им попытались препятствовать депутаты от "Слуги народа". Между депутатами произошла небольшая потасовка. На данный момент к президиуму подтянулись депутаты "Оппозиционной платформы – за жизнь".