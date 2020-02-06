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Депутаты Рады второй раз за день устроили потасовку
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РИА Новости

Депутаты Рады второй раз за день устроили потасовку

14:28 06.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Вторая за день потасовка произошла в Верховной раде Украины между депутатами от пропрезидентской фракции "Слуга народа" и оппозиции перед рассмотрением законопроекта о рынке земли.
Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок. Спикер парламента Дмитрий Разумков утром объявил перерыв в работе Рады, которая до сих пор не начала работу.
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Как следует из трансляции, которую ведет телеканал "Рада", ряд депутатов от оппозиционной фракции "Батькивщина" попытались прорваться в президиум парламента, где находится первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Однако их остановили депутаты от фракции монобольшинства. Депутаты потолкались и успокоились.
"Доводите свою правоту в дискуссии, а не в обезьяньих прыжках", - заявил Стефанчук, обращаясь к депутатам оппозиции.
Кресло спикера Рады заблокировали лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие женщины-депутаты от ее партии.
Ранее в перерыве Тимошенко зашла в президиум Рады и заняла место спикера Разумкова. После этого депутаты ее фракции попытались тоже зайти в президиум, но им попытались препятствовать депутаты от "Слуги народа". Между депутатами произошла небольшая потасовка. На данный момент к президиуму подтянулись депутаты "Оппозиционной платформы – за жизнь".
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