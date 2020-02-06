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В Раде произошла потасовка между депутатами
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РИА Новости

В Раде произошла потасовка между депутатами

12:37 06.02.2020 (обновлено: 15:26 06.02.2020)
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© Стоп-кадр трансляции заседания Верховной рады УкраиныПотасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
© Стоп-кадр трансляции заседания Верховной рады Украины
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Потасовка между депутатами фракции пропрезидентской "Слуга народа" и оппозиционной "Батькивщина" состоялась возле трибуны Рады, которая в четверг рассмотрит вопрос о рынке земли, оппозиция пытается заблокировать работу парламента.
Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок. Спикер утром объявил перерыв в работе Рады, которая до си пор не начала работу.
В перерыве лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко зашла в президиум Рады и заняла место спикер Дмитрия Разумкова. После чего депутаты ее фракции попытались тоже зайти в президиум, но им попытались препятствовать депутаты от "Слуги народа". Между депутатами произошла небольшая потасовка. На данный момент к президиуму подтянулись депутаты "Оппозиционной платформы – за жизнь".
В тоже время Рада начала работу, депутаты выступают со своих мест.
Акция протеста против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель в Киеве
Вчера, 11:36
В Киеве у здания Рады проходит митинг против открытия рынка земли
9282004
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Партия "Слуга народа"Юлия ТимошенкоКиевПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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