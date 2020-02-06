В Раде произошла потасовка между депутатами

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Потасовка между депутатами фракции пропрезидентской " Потасовка между депутатами фракции пропрезидентской " Слуга народа " и оппозиционной " Батькивщина " состоялась возле трибуны Рады , которая в четверг рассмотрит вопрос о рынке земли, оппозиция пытается заблокировать работу парламента.

Парламент Украины на заседании в четверг приступит к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок. Спикер утром объявил перерыв в работе Рады, которая до си пор не начала работу.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання #Рада9 і, на прохання двох фрацкцій, оголосив перерву на 30 хвилин pic.twitter.com/x9abHuED07 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 6, 2020

В перерыве лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко зашла в президиум Рады и заняла место спикер Дмитрия Разумкова. После чего депутаты ее фракции попытались тоже зайти в президиум, но им попытались препятствовать депутаты от "Слуги народа". Между депутатами произошла небольшая потасовка. На данный момент к президиуму подтянулись депутаты "Оппозиционной платформы – за жизнь".