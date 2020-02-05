Случаи массовой гибели людей при сходе лавин в 2017-2020 годах

4 февраля лавина сошла на трассе Ван – Бахчесарай на востоке Турции. Она накрыла снегоуборочную машину, работавшую в этот момент на трассе, и снесла следовавший за ней микроавтобус, который упал с 40-метрового обрыва. Четверо пассажиров микроавтобуса погибли, еще пятеро получили ранения. 5 февраля, когда спасатели вели поиск двух пропавших пассажиров микроавтобуса, сошла новая лавина. В результате 26 человек погибли, еще 53 получили ранения.
14 января в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир ("Свободный Кашмир") – территории, которую контролирует Пакистан, погибли 57 человек и 42 пострадали.
13 января на индийской союзной территории Джамму и Кашмир лавина сошла на армейский пост, погибли трое военных, один пострадал и один пропал без вести. 14 января стало известно, что на этой же территории при сходе лавины погибли пять мирных жителей, четверо были спасены. Всего из-за снегопада и схода лавин на территории Джамму и Кашмир погибли девять человек.
2019
18 ноября в области Ладакх на севере Индии лавина сошла на крупном леднике Сиачен. Снежный поток снес восемь человек, которые работали на высоте почти 5,8 тысяч метров. На место схода снега оперативно прибыли спасательные бригады, им удалось извлечь восьмерых человек из-под завалов. При этом семеро получили тяжелые ранения и были эвакуированы по воздуху в сопровождении медиков в ближайший военный госпиталь. Несмотря на усилия, четверо военных и двое носильщиков скончались от переохлаждения
6 мая в горах Алтая во время подъема на Южно-Чуйский хребет при сходе лавины погибли семь туристов из Новосибирска. Всего в группе было девять человек, двум девушкам удалось спастись, они самостоятельно спустились и вышли с маршрута.
2018
13 октября на горе Гурья Химал в Гималаях при сходе лавины оказался завален лагерь, в котором находились альпинисты. Погибли девять человек из Южной Кореи и Непала, их тела были найдены внутри и около палаток.
21 января стало известно, что на востоке Турции в провинции Битлис сошла лавина. Погибли пять турецких военнослужащих, 12 человек получили ранения.
5 января в северном округе Индии в штате (ныне союзной территории) Джамму и Кашмир сошла лавина. Погибли 11 человек, двоих удалось спасти.
2017
27 марта в результате схода лавины на курорте в городе Насу в Японии погибли восемь человек – семь учеников и школьный учитель. 40 человек получили травмы различной степени тяжести.
3 марта в Кабардино-Балкарии на запрещенном для катания северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье сошла лавина, которая была спровоцирована катавшимся туристом. Погибли четыре человека – два мужчины и две женщины из Москвы и Кирова, одного человека удалось спасти. 4 марта на месте схода лавины были обнаружены тела еще трех человек – женщины и двух мужчин. Всего из-за схода лавины погибли семь человек.
23 февраля в селе Орат Азербайджана из-за схода лавины погибли пять человек, в том числе трое детей.
19 февраля на севере Пакистана в провинции Хибер-Пахтунква рядом с автомобильным тоннелем "Лавари" в результате схода лавины погибли семь человек, еще семеро пострадали.
17 февраля в ущелье Коксай Жамбылской области Казахстана во время военных учений сошла снежная лавина. Погибли семь военнослужащих, 16 человек удалось спасти.
5 февраля в ряде селений афганских провинций Парван, Бадахшан и Нуристан после обильных осадков произошел сход снежных лавин. В результате стихийного бедствия погибли 119 человек, 89 получили ранения.
5 февраля стало известно, что в результате схода лавины в пакистанском округе Читрал погибли 14 человек, включая шестерых детей. Пять домов были полностью разрушены, 25 оказались погребены под снегом.
26 января на линии контроля между Индией и Пакистаном в горах индийского штата (ныне союзной территории) Джамму и Кашмир две лавины накрыли военный пост и армейский патруль. Погибли десять военнослужащих индийской армии погибли, семь человек удалось спасти.
18 января в итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо близ Фариндола снежная лавина сошла на гостиницу Rigopiano, где находились 40 человек. Погибли 29 человек, 11 удалось спасти.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников