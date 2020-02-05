Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T17:51+0300
https://ria.ru/20200205/1564292684.html
Случаи массовой гибели людей при сходе лавин в 2017-2020 годах
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292895_157:392:1829:1333_1036x0_80_0_0_a7a2fd02e0fe0818056065874c7994e6.jpg
РИА Новости

Случаи массовой гибели людей при сходе лавин в 2017-2020 годах

17:51 05.02.2020
61
© AP Photo / DHAПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
© AP Photo / DHA
4 февраля лавина сошла на трассе Ван – Бахчесарай на востоке Турции. Она накрыла снегоуборочную машину, работавшую в этот момент на трассе, и снесла следовавший за ней микроавтобус, который упал с 40-метрового обрыва. Четверо пассажиров микроавтобуса погибли, еще пятеро получили ранения. 5 февраля, когда спасатели вели поиск двух пропавших пассажиров микроавтобуса, сошла новая лавина. В результате 26 человек погибли, еще 53 получили ранения.
14 января в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир ("Свободный Кашмир") – территории, которую контролирует Пакистан, погибли 57 человек и 42 пострадали.
13 января на индийской союзной территории Джамму и Кашмир лавина сошла на армейский пост, погибли трое военных, один пострадал и один пропал без вести. 14 января стало известно, что на этой же территории при сходе лавины погибли пять мирных жителей, четверо были спасены. Всего из-за снегопада и схода лавин на территории Джамму и Кашмир погибли девять человек.

2019

18 ноября в области Ладакх на севере Индии лавина сошла на крупном леднике Сиачен. Снежный поток снес восемь человек, которые работали на высоте почти 5,8 тысяч метров. На место схода снега оперативно прибыли спасательные бригады, им удалось извлечь восьмерых человек из-под завалов. При этом семеро получили тяжелые ранения и были эвакуированы по воздуху в сопровождении медиков в ближайший военный госпиталь. Несмотря на усилия, четверо военных и двое носильщиков скончались от переохлаждения
6 мая в горах Алтая во время подъема на Южно-Чуйский хребет при сходе лавины погибли семь туристов из Новосибирска. Всего в группе было девять человек, двум девушкам удалось спастись, они самостоятельно спустились и вышли с маршрута.

2018

13 октября на горе Гурья Химал в Гималаях при сходе лавины оказался завален лагерь, в котором находились альпинисты. Погибли девять человек из Южной Кореи и Непала, их тела были найдены внутри и около палаток.
21 января стало известно, что на востоке Турции в провинции Битлис сошла лавина. Погибли пять турецких военнослужащих, 12 человек получили ранения.
5 января в северном округе Индии в штате (ныне союзной территории) Джамму и Кашмир сошла лавина. Погибли 11 человек, двоих удалось спасти.

2017

27 марта в результате схода лавины на курорте в городе Насу в Японии погибли восемь человек – семь учеников и школьный учитель. 40 человек получили травмы различной степени тяжести.
3 марта в Кабардино-Балкарии на запрещенном для катания северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье сошла лавина, которая была спровоцирована катавшимся туристом. Погибли четыре человека – два мужчины и две женщины из Москвы и Кирова, одного человека удалось спасти. 4 марта на месте схода лавины были обнаружены тела еще трех человек – женщины и двух мужчин. Всего из-за схода лавины погибли семь человек.
23 февраля в селе Орат Азербайджана из-за схода лавины погибли пять человек, в том числе трое детей.
19 февраля на севере Пакистана в провинции Хибер-Пахтунква рядом с автомобильным тоннелем "Лавари" в результате схода лавины погибли семь человек, еще семеро пострадали.
17 февраля в ущелье Коксай Жамбылской области Казахстана во время военных учений сошла снежная лавина. Погибли семь военнослужащих, 16 человек удалось спасти.
5 февраля в ряде селений афганских провинций Парван, Бадахшан и Нуристан после обильных осадков произошел сход снежных лавин. В результате стихийного бедствия погибли 119 человек, 89 получили ранения.
5 февраля стало известно, что в результате схода лавины в пакистанском округе Читрал погибли 14 человек, включая шестерых детей. Пять домов были полностью разрушены, 25 оказались погребены под снегом.
26 января на линии контроля между Индией и Пакистаном в горах индийского штата (ныне союзной территории) Джамму и Кашмир две лавины накрыли военный пост и армейский патруль. Погибли десять военнослужащих индийской армии погибли, семь человек удалось спасти.
18 января в итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо близ Фариндола снежная лавина сошла на гостиницу Rigopiano, где находились 40 человек. Погибли 29 человек, 11 удалось спасти.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
лавиныСправки
Рекомендуем
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Россияне не пострадали при сходе лавины на востоке Турции
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
Дальневосточный леопард
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Бриллиант
В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году
Котельная
В Кузбассе построят "умную" тепломагистраль в 2021-2022 годах
Новорожденные в родильном доме
ЕР хочет распространить акцию "Подарок новорожденному" на все регионы
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель посетит США 6-7 февраля
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Леван Джагарян: Путин предложил средства ПВО России, выбор за Ираном
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов
Владимир Филиппов: единицы выпускников-иностранцев остаются в России
Карета скорой помощи в Словакии
В Словакии из-за сильного ветра погиб ребенок
Дэвид Кэмерон
Охранник Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета пистолет, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния