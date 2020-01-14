Девять человек погибли при сходе лавин в Джамму и Кашмире

Первый инцидент произошел днем в понедельник, лавина сошла на армейский пост. Трое военных погибли, один пострадал и один пропал без вести. В другом инциденте военный пограничной службы безопасности погиб при сходе лавины, шесть человек были спасены. При сходе еще одной лавины пять мирных жителей погибли, четверо были спасены.