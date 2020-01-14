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Девять человек погибли при сходе лавин в Джамму и Кашмире
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РИА Новости

Девять человек погибли при сходе лавин в Джамму и Кашмире

12:09 14.01.2020 (обновлено: 12:11 14.01.2020)
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© Фото : Atif GulzarГоры Кашмира
Горы Кашмира
© Фото : Atif Gulzar
Горы Кашмира . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Четверо военных и пять мирных жителей погибли в результате схода лавин на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает телеканала NDTV.
Первый инцидент произошел днем в понедельник, лавина сошла на армейский пост. Трое военных погибли, один пострадал и один пропал без вести. В другом инциденте военный пограничной службы безопасности погиб при сходе лавины, шесть человек были спасены. При сходе еще одной лавины пять мирных жителей погибли, четверо были спасены.
За последние два дня в связи с сильным снегопадом в разных районах Джамму и Кашмира сошло несколько лавин.
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