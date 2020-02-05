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Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26
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РИА Новости

Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26

16:34 05.02.2020 (обновлено: 17:05 05.02.2020)
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© REUTERS / Ihlas News AgencyПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26, еще 53 человека получили ранения, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Ранее сообщалось о 23 погибших, среди которых — восемь жандармов, трое охранников, трое пожарных и девять гражданских, которые помогали в спасательной операции.
Лавина сошла на трассе Ван — Бахчесарай накануне в 17:00 мск. По данным турецких СМИ, она накрыла снегоуборочную машину, работавшую в этот момент на трассе, и снесла следовавший за ней микроавтобус, который упал с 40-метрового обрыва. Как минимум четверо пассажиров микроавтобуса погибли, еще пятеро получили ранения.
Сегодня днем, когда спасатели вели поиск двух пропавших пассажиров микроавтобуса, сошла новая лавина. Она накрыла пять автомобилей, под снегом оказались более 50 человек.
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Ван (провинция)ТурцияВ мире
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