Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 26

Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции

Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26, еще 53 человека получили ранения, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее сообщалось о 23 погибших, среди которых — восемь жандармов, трое охранников, трое пожарных и девять гражданских, которые помогали в спасательной операции.

Лавина сошла на трассе Ван — Бахчесарай накануне в 17:00 мск. По данным турецких СМИ, она накрыла снегоуборочную машину, работавшую в этот момент на трассе, и снесла следовавший за ней микроавтобус, который упал с 40-метрового обрыва. Как минимум четверо пассажиров микроавтобуса погибли, еще пятеро получили ранения.