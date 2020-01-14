В Пакистане не менее 57 человек погибли при сходе лавин

Ранее сообщалось, что на территории Пакистана в результате обильных снегопадов и проливных дождей погиб 41 человек, в том числе 15 человек в регионе Азад Кашмир. Еще девять человек погибли в результате схода лавин на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.