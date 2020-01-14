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В Пакистане не менее 57 человек погибли при сходе лавин
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РИА Новости

В Пакистане не менее 57 человек погибли при сходе лавин

14:23 14.01.2020
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© AFP 2019 / STRПоследствия схода лавины в Пакистане. 14 января 2020
Последствия схода лавины в Пакистане. 14 января 2020
© AFP 2019 / STR
Последствия схода лавины в Пакистане. 14 января 2020
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 57 человек погибли и 42 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир ("Свободный Кашмир") - территории, которую контролирует Пакистан, передает Radio Pakistan.
Ранее сообщалось, что на территории Пакистана в результате обильных снегопадов и проливных дождей погиб 41 человек, в том числе 15 человек в регионе Азад Кашмир. Еще девять человек погибли в результате схода лавин на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
Последствия схода лавины
8 января, 21:25Туризм
Два человека погибли, пять пострадали из-за схода лавины в США
Как сообщает радио, больше всего жертв в Пакистане - в долине Нилам (Neelum), где сошел ряд лавин. По данным радио, разрушены 45 домов.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министерство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Афганистана, еще 15 человек погибли за последние сутки на территории страны, всего в результате непогоды в Афганистане с воскресенья погибли 39 человек.
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КашмирПакистанВ мире
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