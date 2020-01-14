В Пакистане не менее 57 человек погибли при сходе лавин

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 57 человек погибли и 42 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир ("Свободный Кашмир") - территории, которую контролирует Пакистан, передает Radio Pakistan.
Ранее сообщалось, что на территории Пакистана в результате обильных снегопадов и проливных дождей погиб 41 человек, в том числе 15 человек в регионе Азад Кашмир. Еще девять человек погибли в результате схода лавин на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
Как сообщает радио, больше всего жертв в Пакистане - в долине Нилам (Neelum), где сошел ряд лавин. По данным радио, разрушены 45 домов.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министерство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Афганистана, еще 15 человек погибли за последние сутки на территории страны, всего в результате непогоды в Афганистане с воскресенья погибли 39 человек.