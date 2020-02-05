Прокуратура извинилась перед Голуновым

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщила Генпрокуратура.
"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.
В конце января журналист пожаловался генпрокурору Игорю Краснову, что до сих пор не получил извинений за задержание. Как заявлял адвокат Сергей Бадамшин, надзорное ведомство переадресовало этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру.
Дело Ивана Голунова
Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон.
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Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов. До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было. В конце января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских столичного управления МВД по ЗАО, в том числе их бывшего начальника.
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