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2020-02-05T13:02+0300
https://ria.ru/20200205/1564271074.html
Прокуратура извинилась перед Голуновым
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РИА Новости

Прокуратура извинилась перед Голуновым

11:37 05.02.2020 (обновлено: 13:02 05.02.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловЖурналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщила Генпрокуратура.

"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.

В конце января журналист пожаловался генпрокурору Игорю Краснову, что до сих пор не получил извинений за задержание. Как заявлял адвокат Сергей Бадамшин, надзорное ведомство переадресовало этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру.

Дело Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
30 января, 23:05
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов. До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было. В конце января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских столичного управления МВД по ЗАО, в том числе их бывшего начальника.
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
30 января, 17:45
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
1671711542
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Сергей БадамшинМоскваРоссияПроисшествияИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСитуация на УкраинеГенеральная прокуратура РФОбщество
Популярные комментарии
Ах ..как красиво назвали то ... "в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности"! ВЫ НАРКОТУ ЧЕЛОВЕКУ ПОДБРОСИЛИ!!! Сколько еще таких "Голуновых" в РФ одному Богу известно!
5 февраля, 11:58
РБРадомир Бельский
86001013
Самое главное что до сих пор нет уголовного дела против тех кто заказал подставу Голунова. Слишком высоко сидят.
5 февраля, 12:09
Станет Президентом
6710319
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