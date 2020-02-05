Прокуратура извинилась перед Голуновым

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прокуратура Западного округа Прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщила Генпрокуратура.

"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.

В конце января журналист пожаловался генпрокурору Игорю Краснову, что до сих пор не получил извинений за задержание. Как заявлял адвокат Сергей Бадамшин, надзорное ведомство переадресовало этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру.

Дело Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон.

Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.