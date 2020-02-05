В Петербурге задержан мужчина по подозрению в нападении на водителей

Ранее в полицию поступило сообщение, что в парке напротив дома №21 по улице Козлова неизвестный с ножом напал на двоих водителей троллейбусов. Один из пострадавших скончался от ран на месте, второй был госпитализирован в состоянии средней тяжести с ранением груди.