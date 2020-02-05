В Петербурге задержан мужчина по подозрению в нападении на водителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений водителям троллейбусов в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Ранее в полицию поступило сообщение, что в парке напротив дома №21 по улице Козлова неизвестный с ножом напал на двоих водителей троллейбусов. Один из пострадавших скончался от ран на месте, второй был госпитализирован в состоянии средней тяжести с ранением груди.
"Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в ножевом ранении водителя троллейбуса", - сообщает ГУМВД.
Задержан неработающий мужчина 1996 года рождения, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, добавили в главке.