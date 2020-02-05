СМИ: Гончарук не сдержал данное Зеленскому обещание

На встрече с президентом, состоявшейся 17 января, глава правительства пообещал Зеленскому предоставить Верховной раде отчет о деятельности кабинета министров 14 февраля. В ответ глава государства попросил премьера решить этот вопрос в срок до 4 февраля, с чем Гончарук согласился.

Однако, несмотря на открытие новой сессии в Раде, отчет так и не был представлен.

Впервые о необходимости реформирования правительства Зеленский заявил 17 января на встрече с премьер-министром Украины. Этому предшествовал скандал с прослушкой разговоров во время правительственных совещаний. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике.