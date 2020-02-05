СМИ: Гончарук не сдержал данное Зеленскому обещание

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчет о работе правительства, несмотря на данное главе государства обещание сделать это в срок до 4 февраля, пишут "Украинские новости".
На встрече с президентом, состоявшейся 17 января, глава правительства пообещал Зеленскому предоставить Верховной раде отчет о деятельности кабинета министров 14 февраля. В ответ глава государства попросил премьера решить этот вопрос в срок до 4 февраля, с чем Гончарук согласился.
Однако, несмотря на открытие новой сессии в Раде, отчет так и не был представлен.
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Впервые о необходимости реформирования правительства Зеленский заявил 17 января на встрече с премьер-министром Украины. Этому предшествовал скандал с прослушкой разговоров во время правительственных совещаний. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике.
На фоне скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский отказался ее принять. Украинский лидер заявил, что решил дать правительству еще один шанс, а также поставил перед министрами ряд задач.