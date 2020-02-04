4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).
Он был учрежден Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.
4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии в Париже была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов.
Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему.
В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом "Я есть и я буду" (I Am and I Will).
Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители пищевых продуктов и мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами).
Старение организма является еще одним фактором риска развития онкологических заболеваний, с возрастом вероятность развития рака резко увеличивается.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является одной из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек.
Наиболее распространенными видами рака являются: рак легких и рак молочной железы (оба – 2,09 миллиона случаев); рак толстой и прямой кишки (1,80 миллиона случаев); рак предстательной железы (1,28 миллиона случаев) рак кожи (немеланомный, 1,04 миллиона случаев).
В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями крови и лимфатической системы, либо со злокачественными опухолями солидной структуры, чаще всего саркомами.
Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На втором месте курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу.
Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии).
По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.
Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога.
Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний.
В настоящее время в мире живут 43,8 миллиона человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза.
В России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак.
В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.
С октября 2018 года начал свою работу Национальный проект "Здравоохранение", в структуру которого входит Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Согласно проекту, к 2024 году будут организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.
По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), в 2020 году расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут в России на 35% и составят более 270 миллиардов рублей. Около 95 миллиардов рублей дополнительно будет потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи.
Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников