4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).

Он был учрежден Союзом по международному контролю рака ( Union for International Cancer Control , UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

4 февраля 2000 года на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии в Париже была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов.

Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему.

В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом "Я есть и я буду" (I Am and I Will).

Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток , разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы, этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. В результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в ходе многоэтапного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов: физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины – загрязнители пищевых продуктов и мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами).

Старение организма является еще одним фактором риска развития онкологических заболеваний, с возрастом вероятность развития рака резко увеличивается

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является одной из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек.

Наиболее распространенными видами рака являются: рак легких и рак молочной железы (оба – 2,09 миллиона случаев); рак толстой и прямой кишки (1,80 миллиона случаев); рак предстательной железы (1,28 миллиона случаев) рак кожи (немеланомный, 1,04 миллиона случаев).

В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями крови и лимфатической системы, либо со злокачественными опухолями солидной структуры, чаще всего саркомами.

Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание . На втором месте курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу.

Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии).

По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.

Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога

Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний.

В настоящее время в мире живут 43,8 миллиона человек , находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза.

В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), в 2020 году расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут в России на 35% и составят более 270 миллиардов рублей. Около 95 миллиардов рублей дополнительно будет потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию , в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи.

Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. В настоящее время рак не приговор : это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить.