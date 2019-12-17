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Обязательное медицинское страхование
2019-12-20T12:40+0300
https://ria.ru/20191217/1562634641.html
Расходы на лечение и диагностику рака в России вырастут на 35%
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РИА Новости

Расходы на лечение и диагностику рака в России вырастут на 35%

12:37 17.12.2019 (обновлено: 12:40 20.12.2019)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут в России в 2020 году на 35% и составят более 270 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

"Финансовое обеспечение по профилю "онкология" в 2020 году составит 271,3 миллиарда рублей, рост - 35,4% к уровню 2019 года", - говорится в сообщении.

Около 95 миллиардов рублей дополнительно будет потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи, уточнили в пресс-службе.
"В 2020 году планируется рост объемных и стоимостных показателей хирургической помощи при лечении онкологических заболеваний. На эти цели выделено 9,4 миллиарда рублей, нормативы финансовых затрат на оказание помощи в круглосуточных стационарах вырастут на 31,5% и на 10% в дневных", - пояснили в пресс-службе.
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Более миллиарда рублей выделяется на премирование врачей за выявление онкологического заболевания при проведении профилактического осмотра и диспансеризации, отметили в ФОМС. Размер выплаты за каждый выявленный случай составит 1 тысячу рублей, подчеркнули в пресс-службе.
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Обязательное медицинское страхованиеФОМСОбщество
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