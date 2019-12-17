Расходы на лечение и диагностику рака в России вырастут на 35%

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут в России в 2020 году на 35% и составят более 270 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

"Финансовое обеспечение по профилю "онкология" в 2020 году составит 271,3 миллиарда рублей, рост - 35,4% к уровню 2019 года", - говорится в сообщении.

Около 95 миллиардов рублей дополнительно будет потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи, уточнили в пресс-службе.

"В 2020 году планируется рост объемных и стоимостных показателей хирургической помощи при лечении онкологических заболеваний. На эти цели выделено 9,4 миллиарда рублей, нормативы финансовых затрат на оказание помощи в круглосуточных стационарах вырастут на 31,5% и на 10% в дневных", - пояснили в пресс-службе.