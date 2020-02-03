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Air France опровергла данные о ссоре пилотов на борту рейса в Москву
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РИА Новости

Air France опровергла данные о ссоре пилотов на борту рейса в Москву

16:49 03.02.2020
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© Фото : страница Международного аэропорта Иркутск в FacebookСамолет Boeing-777 авиакомпании Air France
Самолет Boeing-777 авиакомпании Air France
© Фото : страница Международного аэропорта Иркутск в Facebook
Самолет Boeing-777 авиакомпании Air France . Архивное фото
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Французская авиакомпания Air France опровергает информацию о том, что задержку вылета самолета из Парижа в Москву вызвала ссора летного экипажа в кабине пилотов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"Air France решительно опровергает информацию о споре экипажа в кабине пилотов, о которой сообщают некоторые СМИ", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на пассажиров появилась информация, что отправление самолета из Парижа в Москву днем в воскресенье задержалось из-за разборок пилотов. Также сообщалось, что после вылета самолет был вынужден вернуться во французскую столицу из-за низкой температуры в салоне воздушного судна.
"Air France подтверждает, что из-за незначительной технической проблемы во время руления, экипаж борта AF1744, 2 февраля выполнявшего полет между Парижем и Москвой, принял решение о возвращении к точке парковки для технического обслуживания", - отметили в авиакомпании. Там добавили, что самолет все-таки вылетел в 13.22 местного времени, тогда как в штатном режиме вылет был запланирован на 12:45.
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Уже в полете появилась неисправность системы контроля за температурой в салоне самолета, "экипаж принял решение развернуться, чтобы гарантировать комфорт пассажиров на борту самолета, полет которых должен был продлиться более трех часов".
"Самолет нормально совершил посадку в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в 16.58. Пассажиров сопровождали сотрудники Air France, их направили в другой самолет с другим экипажем в соответствии с нормативными требованиями. Самолет вылетел в 19.32 и прибыл в Москву в 00.58", - подчеркнули в пресс-службе.
Собеседник агентства также выразил сожаление в связи с возникшими неудобствами и добавил, что "безопасность и комфорт клиентов является обязательным условием". -0-
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