Air France опровергла данные о ссоре пилотов на борту рейса в Москву

"Air France решительно опровергает информацию о споре экипажа в кабине пилотов, о которой сообщают некоторые СМИ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на пассажиров появилась информация, что отправление самолета из Парижа в Москву днем в воскресенье задержалось из-за разборок пилотов. Также сообщалось, что после вылета самолет был вынужден вернуться во французскую столицу из-за низкой температуры в салоне воздушного судна.

"Air France подтверждает, что из-за незначительной технической проблемы во время руления, экипаж борта AF1744, 2 февраля выполнявшего полет между Парижем и Москвой, принял решение о возвращении к точке парковки для технического обслуживания", - отметили в авиакомпании. Там добавили, что самолет все-таки вылетел в 13.22 местного времени, тогда как в штатном режиме вылет был запланирован на 12:45.

Уже в полете появилась неисправность системы контроля за температурой в салоне самолета, "экипаж принял решение развернуться, чтобы гарантировать комфорт пассажиров на борту самолета, полет которых должен был продлиться более трех часов".

"Самолет нормально совершил посадку в парижском аэропорту имени Шарля де Голля в 16.58. Пассажиров сопровождали сотрудники Air France, их направили в другой самолет с другим экипажем в соответствии с нормативными требованиями. Самолет вылетел в 19.32 и прибыл в Москву в 00.58", - подчеркнули в пресс-службе.