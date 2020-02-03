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Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
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РИА Новости

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

09:12 03.02.2020 (обновлено: 10:32 03.02.2020)
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© Flickr / alex-sСамолет компании Air France
Самолет компании Air France
© Flickr / alex-s
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту. Об этом рассказал Пятому каналу один из пассажиров.
Он отметил, что после выезда на взлетно-посадочную полосу пассажиры услышали крики из кабины пилота. Вскоре самолет вернулся к терминалу.
"По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен", — рассказал молодой человек.
После замены экипажа самолет поднялся в воздух, однако уже через час после начала полета вернулся в Париж из-за холода в салоне.
"В салоне было очень холодно, иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть, тяжело дышать", — отметил пассажир.
По его словам, позже пассажиров пересадили в другой самолет и доставили в Москву, однако многие не успели на стыковочные рейсы и потеряли билеты.
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