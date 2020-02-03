Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа Москву , дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту. Об этом рассказал Пятому каналу один из пассажиров.

Он отметил, что после выезда на взлетно-посадочную полосу пассажиры услышали крики из кабины пилота. Вскоре самолет вернулся к терминалу.

"По громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен", — рассказал молодой человек.

После замены экипажа самолет поднялся в воздух, однако уже через час после начала полета вернулся в Париж из-за холода в салоне.

"В салоне было очень холодно, иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть, тяжело дышать", — отметил пассажир.