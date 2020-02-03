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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T10:09+0300
https://ria.ru/20200203/1564179191.html
Эрдоган пообещал ответить на атаки сирийской армии в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/154982/05/1549820571_0:172:2936:1824_1036x0_80_0_0_3f7c7c3dca029201aea32af07c60626c.jpg
РИА Новости

Эрдоган пообещал ответить на атаки сирийской армии в Идлибе

09:52 03.02.2020 (обновлено: 10:09 03.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Анкара будет отвечать на атаки сирийской армии по турецким силам в Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее минобороны Турции сообщило, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе. Отмечается, что один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии.
"В Идлибе у нас четверо погибли, девять ранены, их лечение продолжается в больницах. Как и раньше, мы ответили и будем отвечать всегда. Сейчас наши удары продолжаются. Мы решительно настроены продолжать свою борьбу", - сказал Эрдоган журналистам.
"С российскими коллегами наши главы МИД, минобороны, разведки находятся в контакте. Но еще важнее то, что если мы не получим результата, то я сам скажу своему коллеге о серьезности ситуации, с которой мы столкнулись. До наших российских коллег был донесен сигнал "не переходите нам дорогу", - добавил турецкий лидер.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Cирийская армия 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Генштаб сирийской армии заявил 29 января об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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