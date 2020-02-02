Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Певец Алексей Чумаков рассказал в интервью порталу Nation News, что был бы рад тому, чтобы Россию на Евровидении в 2020 году представлял Александр Панайотов.
Как ранее сообщил композитор Игорь Крутой, представлять Россию в этом году на Евровидении будет певец Александр Панайотов. По его словам, Первый канал "принял решение по артисту процентов на девяносто". Представитель певца не стала комментировать эту информацию.
По словам Чумакова, Панайотов прекрасно подходит для того, чтобы представлять страну на международном песенном конкурсе.
"Саша (Александр Панайотов. — Прим. ред.) очень стремился туда и стремится, и я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, а это очень важно, поэтому я желаю Саше гигантского успеха и привезти Евровидение в Россию. Саша очень подходит под кандидатуру, и лучше его я никого сейчас не вижу. В этом смысле я с Игорем Яковлевичем (Крутым. — Прим. ред.) абсолютно солидарен", — отметил Чумаков.
Ранее глава Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что решение о конкурсанте на Евровидение от России обычно принимается до конца февраля.
Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.