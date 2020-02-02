Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

"Саша (Александр Панайотов. — Прим. ред.) очень стремился туда и стремится, и я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, а это очень важно, поэтому я желаю Саше гигантского успеха и привезти Евровидение в Россию. Саша очень подходит под кандидатуру, и лучше его я никого сейчас не вижу. В этом смысле я с Игорем Яковлевичем (Крутым. — Прим. ред.) абсолютно солидарен", — отметил Чумаков.