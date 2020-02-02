Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-02T13:53+0300
https://ria.ru/20200202/1564154228.html
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
https://cdn24.img.ria.ru/images/148531/64/1485316425_0:182:3071:1910_1036x0_80_0_0_edfd38a3dbfb8d631219e50d92afb5ff.jpg
РИА Новости

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

05:35 02.02.2020 (обновлено: 13:53 02.02.2020)
36360
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Панайотов
Певец Александр Панайотов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Певец Алексей Чумаков рассказал в интервью порталу Nation News, что был бы рад тому, чтобы Россию на Евровидении в 2020 году представлял Александр Панайотов.
Как ранее сообщил композитор Игорь Крутой, представлять Россию в этом году на Евровидении будет певец Александр Панайотов. По его словам, Первый канал "принял решение по артисту процентов на девяносто". Представитель певца не стала комментировать эту информацию.
По словам Чумакова, Панайотов прекрасно подходит для того, чтобы представлять страну на международном песенном конкурсе.

"Саша (Александр Панайотов. — Прим. ред.) очень стремился туда и стремится, и я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, а это очень важно, поэтому я желаю Саше гигантского успеха и привезти Евровидение в Россию. Саша очень подходит под кандидатуру, и лучше его я никого сейчас не вижу. В этом смысле я с Игорем Яковлевичем (Крутым. — Прим. ред.) абсолютно солидарен", — отметил Чумаков.

Ранее глава Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что решение о конкурсанте на Евровидение от России обычно принимается до конца февраля.
Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
1 января, 01:53Новый год—2020
Лазарев объяснил, почему не победил на Евровидении
66941941
Обсудить 3
КультураШоу-бизнесАлександр ПанайотовИгорь КрутойПервый канал (телеканал)ЕвровидениеСергей ЛазаревКонстантин ЭрнстРоттердамРоссия
Рекомендуем
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Падение метеора на Урале зафиксировали камеры наблюдения
Падение метеора на Урале попало на видео
Здание Государственной думы
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Наталья Поклонская
Поклонская снялась в фотосессии в "голливудском" стиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
18:09У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус
18:09В Газе создали Высший национальный комитет по борьбе со "сделкой века"
18:02В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
Лента новостейМолния