Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-01T11:44+0300
https://ria.ru/20200201/1564137743.html
Представитель Панайотова не комментирует слова Крутого о Евровидении
https://cdn24.img.ria.ru/images/148531/64/1485316425_0:182:3071:1910_1036x0_80_0_0_edfd38a3dbfb8d631219e50d92afb5ff.jpg
РИА Новости

Представитель Панайотова не комментирует слова Крутого о Евровидении

11:44 01.02.2020
13799
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Панайотов
Певец Александр Панайотов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Александр Панайотов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель российского певца Александра Панайотова не стала комментировать информацию о возможном участии артиста в международном песенном конкурсе Евровидение.
Ранее композитор Игорь Крутой заявил в разговоре с РИА Новости, что представлять РФ в 2020 году на Евровидении будет певец Александр Панайотов.
Международный конкурс Евровидение-2019
22 января, 18:49Культура
Эрнст рассказал, когда определится участник Евровидения от России
"Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет", - сообщила собеседница агентства.
Пресс-служба Первого канала на запрос РИА Новости по поводу возможного участия Панайотова на конкурсе Евровидение пока не ответила.
65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
1 января, 01:53Новый год—2020
Лазарев объяснил, почему не победил на Евровидении
8747110
Обсудить 0
КультураШоу-бизнесАлександр ПанайотовИгорь КрутойЕвровидениеРоттердамРоссия
Рекомендуем
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Больное сердце
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Госсекретарь США Майк Помпео
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию
Пациент в больнице Башкирии
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Украинская певица Ассоль
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Падение метеора на Урале
Падение метеора на Урале попало на видео
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
Далай-лама
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния