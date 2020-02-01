Представитель Панайотова не комментирует слова Крутого о Евровидении

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель российского певца Александра Панайотова не стала комментировать информацию о возможном участии артиста в международном песенном конкурсе Евровидение.
Ранее композитор Игорь Крутой заявил в разговоре с РИА Новости, что представлять РФ в 2020 году на Евровидении будет певец Александр Панайотов.
"Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет", - сообщила собеседница агентства.
Пресс-служба Первого канала на запрос РИА Новости по поводу возможного участия Панайотова на конкурсе Евровидение пока не ответила.
65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.