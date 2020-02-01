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Культура
2020-02-01T06:36+0300
https://ria.ru/20200201/1564132690.html
Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на "Евровидении"
https://cdn24.img.ria.ru/images/148531/64/1485316425_0:182:3071:1910_1036x0_80_0_0_edfd38a3dbfb8d631219e50d92afb5ff.jpg
РИА Новости

Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на "Евровидении"

06:20 01.02.2020 (обновлено: 06:36 01.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Панайотов
Певец Александр Панайотов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Александр Панайотов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять РФ в 2020 году на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
На уточняющий вопрос, приняты ли какие-то окончательные решения, собеседник агентства сказал, что думает, что "Первый канал" "принял решение по Панайотову". "Процентов на девяносто, я думаю", — добавил Крутой.
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Ранее глава Первого канала Константин Эрнст сообщал РИА Новости о том, что решение о конкурсанте на "Евровидение" от России обычно принимается до конца февраля.
65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.
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КультураАлександр ПанайотовИгорь КрутойЕвровидениеКонстантин ЭрнстОбщество
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