Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на "Евровидении"

На уточняющий вопрос, приняты ли какие-то окончательные решения, собеседник агентства сказал, что думает, что "Первый канал" "принял решение по Панайотову". "Процентов на девяносто, я думаю", — добавил Крутой.

Ранее глава Первого каналасообщал РИА Новости о том, что решение о конкурсанте наот России обычно принимается до конца февраля.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.