Игорь Крутой рассказал, кто может представить Россию на "Евровидении"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять РФ в 2020 году на "Евровидении" будет певец Александр Панайотов, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
На уточняющий вопрос, приняты ли какие-то окончательные решения, собеседник агентства сказал, что думает, что "Первый канал" "принял решение по Панайотову". "Процентов на девяносто, я думаю", — добавил Крутой.
28 января, 20:31Определены составы на полуфиналы Евровидения – 2020
Ранее глава Первого канала Константин Эрнст сообщал РИА Новости о том, что решение о конкурсанте на "Евровидение" от России обычно принимается до конца февраля.
65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.