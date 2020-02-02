Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T04:53+0300
https://ria.ru/20200202/1564093823.html
Тартуский мирный договор 1920 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/104507/92/1045079258_0:44:600:382_1036x0_80_0_0_523eeeecf0f66b4a16bbf44de1b58c85.jpg
РИА Новости

Тартуский мирный договор 1920 года

04:53 02.02.2020
198
© Фото : Public domainАдольф Иоффе на подписании Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией
Адольф Иоффе на подписании Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией
© Фото : Public domain
Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонской республикой был подписан 2 февраля 1920 года в городе Тарту (в русском тексте договора – Юрьев).
До февраля 1918 года Эстония входила в состав России согласно Ништадтскому миру 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией.
После Октябрьской революции 1917 года в Эстонии была установлена советская власть, которая продержалась до 18 февраля 1918 года, когда эстонская территория была оккупирована немецкими войсками. 24 февраля 1918 года была провозглашена независимость Эстонии. Власть перешла в руки Временного правительства под руководством Константина Пятса.
В Прибалтику для восстановления советской власти были направлены войска Красной Армии. После 13-месячной войны с Советской Россией (28 ноября 1918 года – 3 января 1920 года) 2 февраля 1920 года между РСФСР и Эстонией был подписан Тартуский мирный договор.
Договор со стороны РСФСР подписал член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Адольф Иоффе, а со стороны Эстонской демократической республики – член Учредительного собрания Яан (в русском тексте – Иван) Поска.
По договору РСФСР, исходя из провозглашенного ею права всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения, безоговорочно признала независимость и самостоятельность эстонского государства, отказывалась от всех прав, в том числе и имущественных, ранее принадлежавших Российской империи. Эстония обязалась не предъявлять России никаких притязаний, вытекающих из факта своего прежнего пребывания в составе России.
Между РСФСР и Эстонией устанавливалась государственная граница и нейтральные полосы, в которых стороны обязывались не держать никаких войск, кроме пограничных.
Договаривающиеся стороны обязывались не иметь вооруженных судов в Чудском и Псковском озерах. При этом воспрещалось пребывание на территории каждого государства войск, организаций и групп, ставящих целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной; государствам, находящимся в фактическом состоянии войны с другой стороной
Воспрещалась перевозка через порты и территории "всего того, что может быть использовано для нападения на другую договаривающуюся сторону".
Стороны взяли на себя обязательства информировать друг друга о состоянии неправительственных: войск, военных складов, военного и технического имущества, находящихся на их территории, а также производить обмен военнопленными и возвращать на родину интернированных.
Россия возвращала Эстонии всякого рода ценности (за исключением золота и драгоценных камней), а также все эвакуированные в годы Первой мировой войны (1914-1918) на территорию Российской империи архивы, документы и другие материалы, имеющие для Эстонии научное или историческое значение.
Между договаривающимися сторонами устанавливались дипломатические и консульские отношения, а также торговые и экономические на основе режима наибольшего благоприятствования.
По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ).
В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
С точки зрения России, Тартуский мирный договор 1920 года утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.
Таллин называет договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии.
Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе.
18 мая 2005 года РФ и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам. 20 июня 2005 года парламент Эстонии ратифицировал их, в одностороннем порядке внеся в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском мирном договоре. В Москве посчитали, что тем самым подтверждается ряд неприемлемых для РФ оценок вхождения Эстонии в состав СССР, и 1 сентября 2005 года президент России Владимир Путин дал распоряжение отозвать подпись России под пограничными договорами с Эстонией.
18 февраля 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его эстонский коллега Урмас Паэт подписали в Москве новый договор о границе и разграничении морского пространства в Нарвском и Финском заливе. В отличие от версии 2005 года, в договоре указано, что он регулирует вопросы, касающиеся исключительно прохождения государственной границы. Также зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий.
Документы были направлены на ратификацию в Госдуму РФ и парламент Эстонии прошлого созыва.
В парламенте Эстонии проект пограничного договора прошел первое чтение в апреле 2014 года. Однако затем в республике после выборов сменился состав парламента, к власти пришло новое правительство, поэтому ратификационный процесс начался заново. Осенью 2015 года правительство вновь направило в парламент законопроект о ратификации договора, который второй раз прошел там первое чтение. Текущий состав парламента (с 2019 года) пока не принял решений по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму пограндоговор между Россией и Эстонией 19 марта 2015 года. 20 апреля 2015 года Совет Госдумы одобрил законопроект о ратификации договоров между Россией и Эстонией, однако голосования общим составом российского парламента еще не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
ЭстонияРоссияСправки
Рекомендуем
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
Евгений Велихов
Биография Евгения Велихова
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии
В Австрии отметят 75-летие восстания в концлагере Маутхаузен
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Граждан Польши эвакуировали из провинции Хубэй из-за коронавируса
Сториз свайп, Я/МЫ. Откуда взялись эти странные слова?
"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Случаи обрушения кровли в России в 2018-2020 годах
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с послом Франции ситуацию на Корейском полуострове
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
В Новосибирске сообщили причину обрушения кровли в кафе
Танзания
СМИ: в Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода селей
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Пермском крае в ДТП погибли два человека
Медицинский работник проводит осмотр пассажира в аэропорту Басры, Ирак
Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее возросло до 15
Алеппо
В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения
Автомобиль скорой помощи
В Югре автобус столкнулся с грузовиком, погиб человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил, почему США стоит бояться российских "Солнцепеков"
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
18:29В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
18:09У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус
18:09В Газе создали Высший национальный комитет по борьбе со "сделкой века"
18:02В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
17:55В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
17:53Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус
Лента новостейМолния