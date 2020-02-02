Тартуский мирный договор 1920 года

Адольф Иоффе на подписании Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией

© Фото : Public domain Адольф Иоффе на подписании Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией

Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонской республикой был подписан 2 февраля 1920 года в городе Тарту (в русском тексте договора – Юрьев).

До февраля 1918 года Эстония входила в состав России согласно Ништадтскому миру 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией.

После Октябрьской революции 1917 года в Эстонии была установлена советская власть, которая продержалась до 18 февраля 1918 года, когда эстонская территория была оккупирована немецкими войсками. 24 февраля 1918 года была провозглашена независимость Эстонии. Власть перешла в руки Временного правительства под руководством Константина Пятса.

В Прибалтику для восстановления советской власти были направлены войска Красной Армии. После 13-месячной войны с Советской Россией (28 ноября 1918 года – 3 января 1920 года) 2 февраля 1920 года между РСФСР и Эстонией был подписан Тартуский мирный договор.

Договор со стороны РСФСР подписал член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Адольф Иоффе, а со стороны Эстонской демократической республики – член Учредительного собрания Яан (в русском тексте – Иван) Поска.

По договору РСФСР, исходя из провозглашенного ею права всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения, безоговорочно признала независимость и самостоятельность эстонского государства, отказывалась от всех прав, в том числе и имущественных, ранее принадлежавших Российской империи. Эстония обязалась не предъявлять России никаких притязаний, вытекающих из факта своего прежнего пребывания в составе России.

Между РСФСР и Эстонией устанавливалась государственная граница и нейтральные полосы, в которых стороны обязывались не держать никаких войск, кроме пограничных.

Договаривающиеся стороны обязывались не иметь вооруженных судов в Чудском и Псковском озерах. При этом воспрещалось пребывание на территории каждого государства войск, организаций и групп, ставящих целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной; государствам, находящимся в фактическом состоянии войны с другой стороной

Воспрещалась перевозка через порты и территории "всего того, что может быть использовано для нападения на другую договаривающуюся сторону".

Стороны взяли на себя обязательства информировать друг друга о состоянии неправительственных: войск, военных складов, военного и технического имущества, находящихся на их территории, а также производить обмен военнопленными и возвращать на родину интернированных.

Россия возвращала Эстонии всякого рода ценности (за исключением золота и драгоценных камней), а также все эвакуированные в годы Первой мировой войны (1914-1918) на территорию Российской империи архивы, документы и другие материалы, имеющие для Эстонии научное или историческое значение.

Между договаривающимися сторонами устанавливались дипломатические и консульские отношения, а также торговые и экономические на основе режима наибольшего благоприятствования.

По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ).

В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

С точки зрения России, Тартуский мирный договор 1920 года утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.

Таллин называет договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии.

Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе.

18 мая 2005 года РФ и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам. 20 июня 2005 года парламент Эстонии ратифицировал их, в одностороннем порядке внеся в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском мирном договоре. В Москве посчитали, что тем самым подтверждается ряд неприемлемых для РФ оценок вхождения Эстонии в состав СССР, и 1 сентября 2005 года президент России Владимир Путин дал распоряжение отозвать подпись России под пограничными договорами с Эстонией.

18 февраля 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его эстонский коллега Урмас Паэт подписали в Москве новый договор о границе и разграничении морского пространства в Нарвском и Финском заливе. В отличие от версии 2005 года, в договоре указано , что он регулирует вопросы, касающиеся исключительно прохождения государственной границы. Также зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий.

Документы были направлены на ратификацию в Госдуму РФ и парламент Эстонии прошлого созыва.

В парламенте Эстонии проект пограничного договора прошел первое чтение в апреле 2014 года. Однако затем в республике после выборов сменился состав парламента, к власти пришло новое правительство, поэтому ратификационный процесс начался заново. Осенью 2015 года правительство вновь направило в парламент законопроект о ратификации договора, который второй раз прошел там первое чтение. Текущий состав парламента (с 2019 года) пока не принял решений по этому вопросу.

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму пограндоговор между Россией и Эстонией 19 марта 2015 года. 20 апреля 2015 года Совет Госдумы одобрил законопроект о ратификации договоров между Россией и Эстонией, однако голосования общим составом российского парламента еще не было.