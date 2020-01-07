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https://ria.ru/20200107/1563159152.html
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
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РИА Новости

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

10:44 07.01.2020 (обновлено: 13:12 07.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Об этом политик сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Большой каменный мост и Московский Кремль
2 января, 17:24
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Пыллуаас подчеркнул, что Таллин не будет ратифицировать договор, даже если его первой ратифицирует Москва.
"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года. — Прим. ред.), это будет иметь огромные юридические последствия", — считает Пыллуаас.
По мнению спикера, в этом случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и правопреемственность республики.

Проблема приграничных территорий

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов. Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Между двумя странами была установлена линия госграницы.
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Согласно договору, к Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Таллин называет договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии.
Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Это соглашение стало причиной того, что две страны до сих пор не ратифицировали новый договор о границе.
Первоначально его подписали в 2005 году. В процессе ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор.
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Спикеру эстонского парламента предложили дать российское гражданство
Москва расценила это как возможность в будущем предъявлять территориальные претензии и отозвала подпись.
В феврале 2014 года министр иностранных дел России Сергей Лавров и его тогдашний эстонский коллега Урмас Паэт подписали новые договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.
В них добавили положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.
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Хенн ПыллуаасСергей ЛавровМИД РФГосдума РФЛенинградская областьЭстонияПсковская областьРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну тогда можно вернуться к мирному договору с Швецией, по которому Прибалтика была куплена Петром 1. Пусть тогда платят компенсацию за использование наших земель, ресурсов за 30лет аренды. Ну и штрафы соответсвенно. За пользование с 1920 по 1939 и с 1990 по 2020 года без договора.
7 января, 11:00
Отто Кац
34460017
Согласно Повести временных лет: «В тот же год пошёл Ярослав на чудь, и победил их, и поставил город Юрьев». Это то, что лимитрофы называют Тарту.
7 января, 11:19
vvab6
26650016
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