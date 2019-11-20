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РИА Новости

Слуцкий назвал заявление Эстонии об "аннексированных землях" пиар-ходом

14:38 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заявления глав МИД и парламента Эстонии относительно ратификации российско-эстонского договора о госгранице в Рийгикогу - отчаянный пиар-ход, считает глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года. Позднее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения.
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"Заявления главы МИД Эстонии и спикера парламента об отсутствии перспектив ратификации российско-эстонского договора о госгранице в Рийгикогу, скорее, отчаянный пиар-ход. Эстонская сторона до этого была заинтересована в этой ратификации не меньше, чем российская, шел даже разговор о проведении синхронной процедуры в 2016 году. Но русофобская политика властей Эстонии дала тогда свою отрицательную проекцию и на межпарламентский диалог", - сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что договор до сих пор находится на рассмотрении комитета Думы по международным делам, но подобные высказывания по линии МИД Эстонии снова несут крайне негативный сигнал для возобновления обсуждения вопроса на парламентском уровне. "Тем более что говорить об аннексии не приходится, это некорректно. Подпись под новым договором о госгранице в феврале 2014 года поставил именно министр иностранных дел Эстонии, предшественник господина Рейнсалу", - подчеркнул Слуцкий.
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Депутат также заявил, что скандал с пограндоговором длится с 2005 года именно по вине эстонской стороны. По словам Слуцкого, когда после почти 11 лет переговоров был заключен первый Договор о госгранице, эстонские депутаты после его внесения на ратификацию включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России.
"В этих условиях Москва отозвала свою подпись, и процесс остался юридически незавершенным. В 2012 году переговоры были возобновлены, а все вопросы были улажены только через два года. Сегодня же вдруг возникают снова разговоры, которые отбрасывают нас почти на 15 лет назад", - заключил политик.
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Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в понедельник сообщил РИА Новости, что Россия рассчитывает, что Эстония не внесет политических довесков в договоры по границе. Беляев напомнил, что в 2005 году уже подписывался пакет договоров о границе, однако позже Россия была вынуждена отозвать свою подпись под этими документами, так как эстонский парламент внес в текст закона о ратификации ряд политических формулировок, отсылающих к Тартускому мирному договору, который не действует и который предполагает фактически территориальные претензии к РФ.
Согласно подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
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Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму РФ и парламент Эстонии прошлого созыва.
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Леонид СлуцкийУрмас РейнсалуСергей ЛавровМИД РФГосдума РФМИД ЭстонииУрмас ПаэтЭстонияВ мире
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