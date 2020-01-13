В Эстонии раскритиковали заявление политика о пограндоговоре с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Комиссия по иностранным делам парламента Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии рекомендовала спикеру Хенну Пыллуаасу при обсуждении договора об эстонско-российской границе отделять свою личную позицию, а также позицию его партии, от мнения парламента, сообщила в понедельник пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию, заявив, что "есть политики, которые игнорируют конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией".

По словам главы комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа, комиссия хотела получить дополнительную информацию о последних высказываниях Пыллуааса относительно договора об эстонско-российской границе. "Прошедшее сегодня обсуждение крайне необходимо. Мы уточнили наши позиции и рекомендовали спикеру парламента в своих выступлениях подчеркивать, что речь идет о его личном мнении", – цитирует Ээсмаа пресс-служба.

Он отметил, что предыдущий состав парламента в первом чтении одобрил законопроект о ратификации пограничного договора, а нынешний состав парламента пока не принял решений по этому вопросу. "Действующий состав парламента пока еще не принял постановлений по этому вопросу. Но это не значит, что постановления, принятые предыдущим составом, стали недействительны", – сказал Ээсмаа.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Эстонской освободительной войне 1918-1920 годов. Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами.

Согласно договору, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.