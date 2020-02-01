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В Петербурге женщина с двумя детьми пострадала при пожаре в квартире
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РИА Новости

В Петербурге женщина с двумя детьми пострадала при пожаре в квартире

15:10 01.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. При пожаре в двухкомнатной квартире в Невском районе пострадала женщина с двумя детьми трех и четырех лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
"В комнате площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади семи квадратных метров. Пострадали три человека: женщина 40 лет, девочка четырех лет и трехлетний мальчик", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
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