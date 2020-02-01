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В Совфеде прокомментировали выход Великобритании из состава ЕС
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали выход Великобритании из состава ЕС

12:42 01.02.2020 (обновлено: 16:01 01.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил, что Великобритания вышла из состава Европейского союза, поскольку ей надоело датировать экономически более слабые страны.
"Надоела политика "открытых дверей" с мигрантами".
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
При этом сенатор предположил, что после официального выхода из ЕС у самой Британии некоторые могут усугубиться проблемы.
"У Шотландии по этому поводу очень много вопросов, а Северная Ирландия вообще не желала выходить из Евросоюза", — отметил Джабаров.
Он также указал, что России не желает развала союза и назвал одной из проблем ЕС политику его стран в отношении Москвы.
Посол России в Великобритании Андрей Келин
31 января, 21:47
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Ровно в 23:00 31 января, спустя три с половиной года после референдума, Великобритания официально вышла из Европейского союза. Ее членство в европейском сообществе продлилось 47 лет.
До конца текущего года продлится переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания будут вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял о желании достичь соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в некоторых сферах, прежде всего по безопасности и в разведке.
Участники акции против Brexit в Лондоне
31 января, 02:09
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
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Выход Британии из ЕвросоюзаВладимир ДжабаровБорис ДжонсонСовет Федерации РФЕвросоюзВеликобританияВ мире
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