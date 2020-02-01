В Совфеде прокомментировали выход Великобритании из состава ЕС

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил , что Великобритания вышла из состава Европейского союза , поскольку ей надоело датировать экономически более слабые страны.

"Надоела политика "открытых дверей" с мигрантами". Владимир Джабаров

При этом сенатор предположил, что после официального выхода из ЕС у самой Британии некоторые могут усугубиться проблемы.

"У Шотландии по этому поводу очень много вопросов, а Северная Ирландия вообще не желала выходить из Евросоюза", — отметил Джабаров

Он также указал, что России не желает развала союза и назвал одной из проблем ЕС политику его стран в отношении Москвы.

Ровно в 23:00 31 января, спустя три с половиной года после референдума, Великобритания официально вышла из Европейского союза. Ее членство в европейском сообществе продлилось 47 лет.