"Абсолютная чушь": историк объяснил слова о встрече Сталина и Гитлера

"Это абсолютная чушь, никаких подобных документов в природе не существует. Это было бы невозможно в той ситуации. Все это происходит на фоне того, что на Украине любой вымысел – и о Бандере, и о Шухевиче – становится исторической политикой, которая, на самом деле, ничего общего с историей не имеет", – отметил Мягков.