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"Абсолютная чушь": историк объяснил слова о встрече Сталина и Гитлера
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РИА Новости

"Абсолютная чушь": историк объяснил слова о встрече Сталина и Гитлера

03:56 30.01.2020 (обновлено: 08:02 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Высказывание Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер якобы встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны, показывает историческую безграмотность первого президента Украины. Об этом в интервью порталу Ura.ru заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Впоследствии Кравчук признал, что прочитал эту информацию в СМИ и не видел архивных документов, которые бы подтверждали факт встречи.
По мнению историка, слова бывшего украинского лидера, а также заявление действующего президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой, являются следствием плохого знания истории.

"Это абсолютная чушь, никаких подобных документов в природе не существует. Это было бы невозможно в той ситуации. Все это происходит на фоне того, что на Украине любой вымысел – и о Бандере, и о Шухевиче – становится исторической политикой, которая, на самом деле, ничего общего с историей не имеет", – отметил Мягков.

Специалист считает, что окружение Зеленского, которое настроено против России, влияет на то, как тот воспринимает историю.
Телеведущая Ольга Скабеева в студии 60 минут
Вчера, 19:00
Скабеева назвала сенсацией слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера
"Он (Зеленский – Прим. ред.) начинает проводить политику, которая замешана на русофобии и антисемитизме", – заключил историк.
Ранее доктор исторических наук Наталия Нарочницкая сочла слова Кравчука маргинальной попыткой первого президента Украины напомнить о себе. Она отметила, что историческое сознание бывшего политика "вызывает сожаление".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
28 января, 09:44
Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
12783237
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Ситуация на УкраинеНаталия НарочницкаяРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)Леонид КравчукВладимир ЗеленскийИосиф Сталин (Джугашвили)ЛьвовРоссияАдольф ГитлерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Иди Рома ...в сад!
30 января, 07:02
Aleksandr63s
910001
А ещё, Сталин встречался с Ченгиз-Ханом и Ричардом третьим. Тогда они и разделили мир.
30 января, 07:04
Сергей Ростовцев
740000
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