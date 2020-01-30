"Абсолютная чушь": историк объяснил слова о встрече Сталина и Гитлера

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Высказывание Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер якобы встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны, показывает историческую безграмотность первого президента Украины. Об этом в интервью порталу Ura.ru заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Впоследствии Кравчук признал, что прочитал эту информацию в СМИ и не видел архивных документов, которые бы подтверждали факт встречи.
По мнению историка, слова бывшего украинского лидера, а также заявление действующего президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой, являются следствием плохого знания истории.
"Это абсолютная чушь, никаких подобных документов в природе не существует. Это было бы невозможно в той ситуации. Все это происходит на фоне того, что на Украине любой вымысел – и о Бандере, и о Шухевиче – становится исторической политикой, которая, на самом деле, ничего общего с историей не имеет", – отметил Мягков.
Специалист считает, что окружение Зеленского, которое настроено против России, влияет на то, как тот воспринимает историю.
"Он (Зеленский – Прим. ред.) начинает проводить политику, которая замешана на русофобии и антисемитизме", – заключил историк.
Ранее доктор исторических наук Наталия Нарочницкая сочла слова Кравчука маргинальной попыткой первого президента Украины напомнить о себе. Она отметила, что историческое сознание бывшего политика "вызывает сожаление".