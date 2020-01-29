Кравчук объяснил свои слова о "встрече" Гитлера и Сталина

Он рассказал, что читал об этом в средствах массовой информации. Кравчук подчеркнул, что лично не видел архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи.

"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил первый президент Украины.

Кроме того, он заявил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации, назвав это делом журналистов.

"Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?", — подытожил Кравчук.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "60 минут" пытался объяснить слова Владимира Зеленского о том, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и фашистская Германия.