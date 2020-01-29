Кравчук объяснил свои слова о "встрече" Гитлера и Сталина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове.
Он рассказал, что читал об этом в средствах массовой информации. Кравчук подчеркнул, что лично не видел архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи.
"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил первый президент Украины.
Кроме того, он заявил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации, назвав это делом журналистов.
"Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?", — подытожил Кравчук.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "60 минут" пытался объяснить слова Владимира Зеленского о том, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и фашистская Германия.
Как заявил Кравчук, Зеленский имел ввиду, что договор между СССР и Германией спровоцировал войну. По словам первого президента Украины, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом войны.
18:29Попаданец