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Кравчук объяснил свои слова о "встрече" Гитлера и Сталина
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РИА Новости

Кравчук объяснил свои слова о "встрече" Гитлера и Сталина

15:04 29.01.2020 (обновлено: 18:35 29.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове.
Он рассказал, что читал об этом в средствах массовой информации. Кравчук подчеркнул, что лично не видел архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи.

"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил первый президент Украины.

Кроме того, он заявил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации, назвав это делом журналистов.
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"Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?", — подытожил Кравчук.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "60 минут" пытался объяснить слова Владимира Зеленского о том, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и фашистская Германия.
Как заявил Кравчук, Зеленский имел ввиду, что договор между СССР и Германией спровоцировал войну. По словам первого президента Украины, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом войны.
Попаданец
18:29
Попаданец
285225896
Обсудить 12
Вторая мировая война (1939-1945)СССРЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийИосиф Сталин (Джугашвили)ЛьвовРоссияАдольф ГитлерУкраинаВ мире
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