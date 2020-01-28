Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T04:21+0300
https://ria.ru/20200128/1563949212.html
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
https://cdn24.img.ria.ru/images/156300/56/1563005610_0:86:2800:1661_1036x0_80_0_0_3a1de31a99b914b44c07a731020b1a9a.jpg
РИА Новости

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

02:25 28.01.2020 (обновлено: 04:21 28.01.2020)
112627
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.
"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", — заявил Зеленский. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
00:01
"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
Говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти "Аушвиц" (Освенцим), президент избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.
В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.
В частности, МИД страны заявил, что Красная Армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу, а лидер правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны. Российские дипломаты в ответ на требования Варшавы напомнили о 600 тысячах погибших за освобождение Польши советских солдатах.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
01:18
Небензя призвал помнить об уроках Второй мировой войны
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений заявил о том, что что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Он добавил, что "ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения" о соответствующих исторических событиях. По мнению президента, речь идет о "целенаправленной работе".
Двадцать седьмого января отмечается международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
18 января, 16:42
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
381595408130
Обсудить 78
Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПольшаРоссияСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То есть западные "партнеры", все 1930-е наблюдавшие, как крепнет нацистский режим, нарушая постановления Версальского договора не виноваты? Они с Гитлером и договоры заключили быстро(Польша самая первая), и Австрию с Чехией подарили, лишь бы Германия напала на СССР. В 1939 мы были последними из крупных европейских стран, кто заключил с Рейхом договор о ненападении, отсрочив ВОВ на 1,5 года и исключив участие в ней Японии. После капитуляции Польши, СССР ввел войска на территории Зап. Белоруссии и Зап. Украины вернув свои же земли, что европейскими державами было воспринято абсолютно нормально. Так что Зеленский либо неуч, либо лжец.
28 января, 02:40
YSYuri SPb
16400014
Вот и посмотрим, как теперь с ним президент России будет разговаривать. Ведь он обещал заткнуть рот тем, кто переписывает историю...
28 января, 02:36
Max Giz
1161501010
Рекомендуем
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
В салоне автобуса
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа
Министр обороны Сербии Александр Вулин
В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Многоцелевые истребители Су-30
В Алжире разбился истребитель Су-30
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
Самолет Bombardier
США подтвердили крушение самолета в Афганистане
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
05:42Король Марокко поручил организовать возвращение сограждан из Уханя
05:19Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
05:08Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков
05:04В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков
04:59Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье
04:53Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию
04:33Помпео: Россия и Иран "напрямую препятствуют" перемирию в Сирии
04:26СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока
04:23В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"
04:19Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса
04:16Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео
04:09Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
04:08Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
04:03Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса
03:59Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
03:59В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
03:54Власти проверят слова матери об избиении брошенных в Шереметьево детей
03:54Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"
03:49SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды
Лента новостейМолния