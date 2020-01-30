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На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
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РИА Новости

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

01:56 30.01.2020 (обновлено: 03:17 30.01.2020)
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Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала о нарушении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе касательно пересмотра закона о госязыке.
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко. Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. А после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.
"Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране", – подчеркнула Лукаш.
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По ее словам, вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.

"Наших детей поделили на три сорта по языку (закон "Об общем среднем образовании". – Прим. ред.). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные",– заявила она.

Экс-министр юстиции Украины призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, "где каждый бы носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных".
"Не первым среди равных, доминирующим над равными или унижающим кого-то. Нас обманули, не дав такое законодательство", – заключила Лукаш.
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Ранее Москва призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать оценку украинскому закону "Об общем среднем образовании". В соответствии с законом право получать образование на родном языке на протяжении всего времени обучения в средней школе имеют только представители коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут учиться на родном языке до пятого класса, а затем время преподавания на украинском постепенно увеличивается с 20 до 60 процентов к девятому классу. При этом для русскоговорящих детей эта доля еще выше – не менее 80 процентов после пятого класса.
Рига
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Ситуация на УкраинеОБСЕЕлена ЛукашПетр ПорошенкоЕвросоюзСовет ЕвропыВладимир ЗеленскийООНРоссияУкраинаВ мире
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beta-k
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