На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

"Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране", – подчеркнула Лукаш.