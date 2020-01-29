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Николаев назвал сроки назначения своего преемника в Госдуме
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РИА Новости

Николаев назвал сроки назначения своего преемника в Госдуме

21:27 29.01.2020 (обновлено: 21:28 29.01.2020)
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© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваДепутат Олег Николаев
Депутат Олег Николаев
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Депутат Олег Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев, назначенный врио главы Чувашии, считает, что вопрос назначения нового председателя комитета ГД по делам национальностей будет решаться во вторник, 4 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
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"Ввиду того, что решение о прекращении полномочий депутата принимается постановлением Госдумы, а очередное заседание запланировано на вторник, следует ожидать, что все эти кадровые вопросы будут урегулированы", - сказал РИА Новости Николаев.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".
Шутка на грани фола
27 января, 16:16
Шутка на грани фола
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Олег Николаев (политик)Справедливая РоссияГосдума РФМЧС РФВладимир ПутинЧувашияПолитика
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