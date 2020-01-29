Николаев назвал сроки назначения своего преемника в Госдуме

"Ввиду того, что решение о прекращении полномочий депутата принимается постановлением Госдумы, а очередное заседание запланировано на вторник, следует ожидать, что все эти кадровые вопросы будут урегулированы", - сказал РИА Новости Николаев.

В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".