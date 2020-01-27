2020-01-27T19:57+0300
2020-01-27T19:57+0300
https://ria.ru/20200127/1563942858.html
Салют в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда. Прямая трансляция
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Салют в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда. Прямая трансляция
У стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге проходит торжественный салют в честь 76-летней годовщины освобождения города.
2020-01-27T19:57+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=79745110&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156394/32/1563943274_0:0:1024:576_1200x0_80_0_0_8447c1d3e7d88f39e5156dd3bd846f19.jpg
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Салют в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда. Прямая трансляция
У стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге проходит торжественный салют в честь 76-летней годовщины освобождения города.
Блокаду Ленинграда прорвали 18 января 1943 года, но ее полного снятия пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.