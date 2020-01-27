В годовщину снятия блокады Ленинграда в Мариинке исполнят Шостаковича

Композитор Дмитрий Шостакович за работой над Седьмой симфонией в осажденном во время Великой Отечественной войны Ленинграде. Репродукция фотографии из книги "Театр в квадрате обстрела", издательство "Искусство", 1967 год.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которая впервые была исполнена в 1942 году, прозвучит в Мариинском театре в понедельник, в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

"В памятный для Петербурга день под управлением Валерия Гергиева прозвучит легендарная Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича. Величественная музыка о противостоянии человека и человечества насилию и тирании, машине зла и уничтожения и сегодня, спустя почти 80 лет после премьеры, имеет колоссальную силу воздействия на слушателей", - сообщает театр.

Также будут исполнены Второй фортепианный концерт Шостаковича и концерт для фортепиано в четыре руки и камерного оркестра Шнитке. Партию фортепиано исполнят Александр Торадзе и его ученица Сивон Ким.

Санкт-Петербург сегодня отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.