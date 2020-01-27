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В годовщину снятия блокады Ленинграда в Мариинке исполнят Шостаковича
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РИА Новости

В годовщину снятия блокады Ленинграда в Мариинке исполнят Шостаковича

10:21 27.01.2020
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© РИА Новости / РИА НовостиКомпозитор Дмитрий Шостакович за работой над Седьмой симфонией в осажденном во время Великой Отечественной войны Ленинграде. Репродукция фотографии из книги "Театр в квадрате обстрела", издательство "Искусство", 1967 год.
Композитор Дмитрий Шостакович за работой над Седьмой симфонией в осажденном во время Великой Отечественной войны Ленинграде. Репродукция фотографии из книги Театр в квадрате обстрела, издательство Искусство, 1967 год.
© РИА Новости / РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которая впервые была исполнена в 1942 году, прозвучит в Мариинском театре в понедельник, в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
"В памятный для Петербурга день под управлением Валерия Гергиева прозвучит легендарная Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича. Величественная музыка о противостоянии человека и человечества насилию и тирании, машине зла и уничтожения и сегодня, спустя почти 80 лет после премьеры, имеет колоссальную силу воздействия на слушателей", - сообщает театр.
Также будут исполнены Второй фортепианный концерт Шостаковича и концерт для фортепиано в четыре руки и камерного оркестра Шнитке. Партию фортепиано исполнят Александр Торадзе и его ученица Сивон Ким.
Санкт-Петербург сегодня отмечает 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
100000
КультураМузыкаНовости культурыблокада ЛенинградаЛенинградМариинский театрВалерий ГергиевСанкт-ПетербургДмитрий Шостакович
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