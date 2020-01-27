Посол России поблагодарил Киргизию за борьбу с фальсификацией истории

БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Посол России в Бишкеке Николай Удовиченко в понедельник поблагодарил власти Киргизии за борьбу с попытками фальсификации истории Посол России в Бишкеке Николай Удовиченко в понедельник поблагодарил власти Киргизии за борьбу с попытками фальсификации истории Великой Отечественной войны , передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в Бишкеке возле памятника блокадникам Ленинграда прошел митинг-реквием, посвященный годовщине снятия блокады. В нем приняли участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков , начальник Генерального штаба страны, мэр столицы, ветераны войны, блокадники и более сотни жителей республики.

"Я хотел бы выразить признательность руководству Киргизии за твердую и последовательную позицию в отстаивании и противодействии попыткам исказить, сфальсифицировать историю. Что сегодня очень и очень становится актуальным", - заявил Удовиченко на торжественном мероприятии, посвященном снятию блокады Ленинграда.

По словам посла, в России помнят о вкладе Киргизии в общую победу и о том, что несколько тысяч киргизстанцев сложили головы в боях под Ленинградом. "И сегодня на Пискаревском кладбище к памятной табличке войнам-киргизстанцам благодарные жители Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, несут цветы", - заявил он.

В свою очередь Жээнбеков отметил, что "снятие блокады Ленинграда - это история единения всего советского народа, в том числе - история единения русского и киргизского народов". По его словам, освобождение Ленинграда, а затем и общая Победа в войне - святая память, которая никогда не должна остаться в забвении. "В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы. В Киргизии будем отмечать как всенародный праздник на самом высоком уровне. Мы всегда будем помнить подвиг наших отцов и дедов. Мы помним историю и будем решительно бороться против попыток ее переписывания", - заявил глава государства.