День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить.

Советские воины, остановив врага под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта.

Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали. За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным , не менее одного миллиона человек). Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.

Войска немецкой группы армий "Север", осаждавшие город, на эшелонированных рубежах организовали мощные опорные пункты , объединенные в крупные узлы обороны. Немцы оборудовали многочисленные доты и дзоты, наблюдательные посты, различного рода фортификационные укрепления. Пространство между опорными пунктами плотно минировалось и перетягивалось колючей проволокой. С воздуха оборонительные рубежи прикрывались германской авиацией.

В 1941-1942 годах советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года в ходе стратегической наступательной операции войск Ленинградского (командующий – генерал-полковник Леонид Говоров) и Волховского (командующий – генерал армии Кирилл Мерецков) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом (командующий – адмирал Владимир Трибуц) и Ладожской военной флотилией (командующий – контр-адмирал Виктор Чероков). Операция была проведена 12-30 января 1943 года с целью восстановления сухопутных коммуникаций, связывавших город со страной. Наступление осуществлялось на Шлиссельбургско-Синявинском выступе (между городом Мга и Ладожским озером), который противник превратил в мощный полевой укрепленный район (до пяти полностью укомплектованных дивизий и четырех дивизий в оперативном резерве). Для его прорыва советское командование создало две мощные ударные группировки, которые встречными ударами прорвали оборону противника и образовали вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8-11 километров, восстановив сухопутную связь Ленинграда со страной. Дальнейшее наступление советских войск на юг развития не получило. Противник непрерывно перебрасывал свежие силы в район Синявина и сумел удержать синявинские высоты, но прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград.

Через образовавшийся коридор в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса, подвергавшиеся постоянным обстрелам германской артиллерии. В феврале 1943 года в город пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. Попытки расширить сухопутные коммуникации (наступление в феврале-марте 1943 года на Мгу и Синявино) не достигли цели. В июле-августе 1943 года на Мгинском выступе советские войска нанесли поражение противнику, не допустив переброски его войск на другие фронты. В сентябре того же года советские войска овладели мощным узлом обороны Синявино, а в октябре противник отвел свои части на реке Волхов.

Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января – 1 марта 1944 года войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом. Одновременно ударами по фланговым группировкам немецкой 18-й армии под Ленинградом и Новгородом советские войска разгромили ее главные силы, затем, наступая на нарвском и московском направлениях, нанесли поражение 16-й армии противника.

В ходе наступления 20 января был освобожден Новгород , к концу января – города Пушкин, Красногвардейск, Тосно, была очищена от противника Октябрьская железная дорога и Ленинградское шоссе, связывающие Москву с Ленинградом.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована . В этот день в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в Москве). Вечером 27 января по ленинградскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами.

В ходе Ленинградско-Новгородской операции германская группа армий "Север" была отброшена на 220-280 километров, были уничтожены три ее дивизии и 23 разгромлены.

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа . Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Массовый героизм, беспримерное мужество мирного населения, простых ленинградцев, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады и сберечь родной город для потомков, не отдав его на поругание врагу, лежали в основе этой великой победы. Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза, из них восемь человек дважды.

В декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", которой награждено около 1,5 миллиона человек.

В январе 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград – город-герой, а в мае 1965 года ему была вручена медаль "Золотая звезда".

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимского кладбищ, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан "Зеленый пояс Славы".

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах - 2004 г.)