27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Он был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" и сначала назывался Днем снятия блокады города Ленинграда (1944 год). В ноябре 2013 года наименование дня воинской славы было изменено на "День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)". По многочисленным просьбам жителей города, прежде всего блокадников, в декабре 2014 года название дня воинской славы снова было откорректировано, он стал называться "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)". Новое наименование этого дня наиболее точно отражает не только роль советских войск в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, но и заслугу жителей блокадного Ленинграда в защите города.
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить.
Советские воины, остановив врага под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта.
Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали. За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.
Войска немецкой группы армий "Север", осаждавшие город, на эшелонированных рубежах организовали мощные опорные пункты, объединенные в крупные узлы обороны. Немцы оборудовали многочисленные доты и дзоты, наблюдательные посты, различного рода фортификационные укрепления. Пространство между опорными пунктами плотно минировалось и перетягивалось колючей проволокой. С воздуха оборонительные рубежи прикрывались германской авиацией.
В 1941-1942 годах советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года в ходе стратегической наступательной операции войск Ленинградского (командующий – генерал-полковник Леонид Говоров) и Волховского (командующий – генерал армии Кирилл Мерецков) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом (командующий – адмирал Владимир Трибуц) и Ладожской военной флотилией (командующий – контр-адмирал Виктор Чероков). Операция была проведена 12-30 января 1943 года с целью восстановления сухопутных коммуникаций, связывавших город со страной. Наступление осуществлялось на Шлиссельбургско-Синявинском выступе (между городом Мга и Ладожским озером), который противник превратил в мощный полевой укрепленный район (до пяти полностью укомплектованных дивизий и четырех дивизий в оперативном резерве). Для его прорыва советское командование создало две мощные ударные группировки, которые встречными ударами прорвали оборону противника и образовали вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8-11 километров, восстановив сухопутную связь Ленинграда со страной. Дальнейшее наступление советских войск на юг развития не получило. Противник непрерывно перебрасывал свежие силы в район Синявина и сумел удержать синявинские высоты, но прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград.
Через образовавшийся коридор в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса, подвергавшиеся постоянным обстрелам германской артиллерии. В феврале 1943 года в город пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. Попытки расширить сухопутные коммуникации (наступление в феврале-марте 1943 года на Мгу и Синявино) не достигли цели. В июле-августе 1943 года на Мгинском выступе советские войска нанесли поражение противнику, не допустив переброски его войск на другие фронты. В сентябре того же года советские войска овладели мощным узлом обороны Синявино, а в октябре противник отвел свои части на реке Волхов.
Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января – 1 марта 1944 года войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом. Одновременно ударами по фланговым группировкам немецкой 18-й армии под Ленинградом и Новгородом советские войска разгромили ее главные силы, затем, наступая на нарвском и московском направлениях, нанесли поражение 16-й армии противника.
В ходе наступления 20 января был освобожден Новгород, к концу января – города Пушкин, Красногвардейск, Тосно, была очищена от противника Октябрьская железная дорога и Ленинградское шоссе, связывающие Москву с Ленинградом.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в Москве). Вечером 27 января по ленинградскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами.
В ходе Ленинградско-Новгородской операции германская группа армий "Север" была отброшена на 220-280 километров, были уничтожены три ее дивизии и 23 разгромлены.
Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Массовый героизм, беспримерное мужество мирного населения, простых ленинградцев, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады и сберечь родной город для потомков, не отдав его на поругание врагу, лежали в основе этой великой победы. Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза, из них восемь человек дважды.
В декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", которой награждено около 1,5 миллиона человек.
В январе 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград – город-герой, а в мае 1965 года ему была вручена медаль "Золотая звезда".
Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимского кладбищ, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан "Зеленый пояс Славы".
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах - 2004 г.)
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