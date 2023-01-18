https://ria.ru/20230118/putin-1845745459.html

Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023

Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Ровно 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Этот особый для страны день президент Владимир Путин провел в Петербурге: посетил монументы "Рубежный... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:56

2023-01-18T16:56

2023-01-18T16:56

фото

владимир путин

санкт-петербург

блокада ленинграда (1941-1944)

история

александр беглов

ветераны

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Ровно 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Этот особый для страны день президент Владимир Путин провел в Петербурге: посетил монументы "Рубежный камень" и Мать-Родина", встретился с ветеранами и осмотрел выставку, посвященную героической обороне города. Самые запоминающиеся кадры поездки — в фотоленте Ria.ru.

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2023

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