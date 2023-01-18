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Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
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Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда
Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда
Ровно 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Этот особый для страны день президент Владимир Путин провел в Петербурге: посетил монументы "Рубежный... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:56
2023-01-18T16:56
фото
владимир путин
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
история
александр беглов
ветераны
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Ровно 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Этот особый для страны день президент Владимир Путин провел в Петербурге: посетил монументы "Рубежный камень" и Мать-Родина", встретился с ветеранами и осмотрел выставку, посвященную героической обороне города. Самые запоминающиеся кадры поездки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, владимир путин, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), история, александр беглов, ветераны
Фото, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944), история, Александр Беглов, Ветераны
16:56 18.01.2023
 

Владимир Путин на мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Читать ria.ru в
Ровно 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Этот особый для страны день президент Владимир Путин провел в Петербурге: посетил монументы "Рубежный камень" и Мать-Родина", встретился с ветеранами и осмотрел выставку, посвященную героической обороне города. Самые запоминающиеся кадры поездки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

В день 80-летия прорыва блокады Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень, установленному в память о бойцах Великой отечественной войны, воевавших в годы блокады, на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области
1 из 10

В день 80-летия прорыва блокады Владимир Путин возложил букет красных роз к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Президент некоторое время молча постоял у памятника, поклонился и проследовал обратно к автомобилю.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень, установленному в память о бойцах Великой отечественной войны, воевавших в годы блокады, на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области
2 из 10

Президент некоторое время молча постоял у памятника, поклонился и проследовал обратно к автомобилю.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Затем глава государства побывал в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
3 из 10

Затем глава государства побывал в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Путин напомнил о непростой истории музея. "Печальность ее заключается в том, что в ходе так называемого ленинградского дела уже созданный к тому моменту музей был фактически полностью уничтожен и только позднее начал воссоздаваться где-то в конце 1980-х годов", — рассказал он.

Президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
4 из 10

Путин напомнил о непростой истории музея. "Печальность ее заключается в том, что в ходе так называемого ленинградского дела уже созданный к тому моменту музей был фактически полностью уничтожен и только позднее начал воссоздаваться где-то в конце 1980-х годов", — рассказал он.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Президент считает, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда может стать мощным общенациональным центром, и надо двигаться по этому пути.

Президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
5 из 10

Президент считает, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда может стать мощным общенациональным центром, и надо двигаться по этому пути.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Он напомнил о героизме защитников и подвиге жителей блокадного города, которые навсегда останется в памяти народа. "И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории", — считает он.

Участники встречи президента РФ Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
6 из 10

Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Он напомнил о героизме защитников и подвиге жителей блокадного города, которые навсегда останется в памяти народа. "И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории", — считает он.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

"Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти — я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", — подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
7 из 10

"Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти — я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", — подчеркнул глава государства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина", а на пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент подошел к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
8 из 10

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина", а на пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент подошел к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда", заметил президент.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
9 из 10

В Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда", заметил президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

После установки венка у подножия памятника Путин поправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову перед монументом.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
10 из 10

После установки венка у подножия памятника Путин поправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову перед монументом.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ФотоВладимир ПутинСанкт-ПетербургБлокада Ленинграда (1941-1944)историяАлександр БегловВетераны
 
 
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