В Совфеде прокомментировали слова Кравчука о Донбассе и Крыме

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о "возвращении" Крыма и Донбасса.
Сенатор заметил, что украинские политики часто поднимают эту тему, "подыгрывая друг другу и гражданам страны".
"Кроме того, есть элементарный страх говорить правду, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Страх перед украинскими националистами. Они запугали весь народ и даже верхушку украинского сообщества", — считает политик.
Ранее Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов заявил, что Донбасс может "самостоятельно" вернуться под контроль Киева или благодаря "активной, системной, целеустремленной работе" украинских властей. В ситуации с Крымом, как заявил экс-президент Украины, нужна "другая схема", поскольку полуостров уже вошел в "систему российских отношений".