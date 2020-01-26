В Совфеде прокомментировали слова Кравчука о Донбассе и Крыме

В ритме марша. Кто и от чего стремится "спасать" Крым "Меджлис крымско-татарского народа" – бессмысленная и запрещенная в РФ украинская организация – собирается идти маршем на Крым. План операции, как и ее цели, неясны, но все же из этого может получиться что-то интересное.