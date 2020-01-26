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В Совфеде прокомментировали слова Кравчука о Донбассе и Крыме
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали слова Кравчука о Донбассе и Крыме

12:59 26.01.2020 (обновлено: 15:26 26.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о "возвращении" Крыма и Донбасса.
Сенатор заметил, что украинские политики часто поднимают эту тему, "подыгрывая друг другу и гражданам страны".

"Кроме того, есть элементарный страх говорить правду, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Страх перед украинскими националистами. Они запугали весь народ и даже верхушку украинского сообщества", — считает политик.

Ранее Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов заявил, что Донбасс может "самостоятельно" вернуться под контроль Киева или благодаря "активной, системной, целеустремленной работе" украинских властей. В ситуации с Крымом, как заявил экс-президент Украины, нужна "другая схема", поскольку полуостров уже вошел в "систему российских отношений".
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В ритме марша. Кто и от чего стремится "спасать" Крым"Меджлис крымско-татарского народа" – бессмысленная и запрещенная в РФ украинская организация – собирается идти маршем на Крым. План операции, как и ее цели, неясны, но все же из этого может получиться что-то интересное.
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Ситуация на УкраинеДонбассСергей ЦековСовет Федерации РФЛеонид КравчукКрымВ мире
Популярные комментарии
Роль личности в истории как известно велика. Украине катастрофически не хватает именно личностей не было их там никогда со времен Богдана Хмельницкого и вряд ли появятся. поскольку личности не произрастают на помойке или свалке. там произрастают только кочаноголовые. коих мы видим число постоянно множится в незалежной. Вернуть Крым и Донбасс под бендеровское влияние не удастся никому и никогда, с памятью у народов эти территории населяющих все в порядке.
26 января, 13:58
Борис Груздев
3000002
Украина заблудилась, потеряла ориентиры, оторвалась от корней, растеряла все что имела заменив культуру, литературу, веру историю, обычаи и ценности на нацизм и бандеровщину. Мамоликвидация такого государства неизбежна. Она идет и давно. Темпы надо ускорить тогда потерь численности населения , как экономических и финансовых потерь будет меньше.
26 января, 13:06
iil.1964
2300002
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