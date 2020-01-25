Российский арбитр рассказал, какая ошибка повлияла на его карьеру

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, из-за чего его бригаде позволили отсудить только один матч чемпионата мира по футболу 2018 года.
Бригада Карасаева была единственной из России, которая работала на минувшем чемпионате мира. Сергей был главным арбитром на встрече группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2).
"С местом проведения турнира и нашим гражданством это никак не связано. Возможно, в ФИФА решили перестраховаться после того, как в мае 2018 года я неудачно отсудил полуфинал Лиги Европы. В матче между "Зальцбургом" и "Марселем" я неверно назначил угловой за пять минут до конца дополнительного времени, с которого французы забили гол и прошли в финал. Этот шрам на сердце никогда не зарастет. Вероятно, именно из-за этой ошибки я и потерял доверие судейской комиссии. Но это лишь мое предположение", - рассказал Карасев в интервью порталу Sportbox.ru.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги Карасев работал главным арбитром в 14 встречах. На счету судьи 44 желтых карточки и 12 назначенных пенальти.