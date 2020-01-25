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https://ria.ru/20200125/1563863217.html
Кадыров выразил соболезнования президенту Турции из-за землетрясения
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РИА Новости

Кадыров выразил соболезнования президенту Турции из-за землетрясения

12:52 25.01.2020
2198
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.
"В Турции произошло сильное землетрясение. Есть многочисленные жертвы, пострадавшие и разрушения. Выражаю искреннее соболезнование президенту Турции Реджепу Эрдогану, семьям, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал он в своем Telegram-канале.
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Вчера, 12:36
Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти
Ранее сообщалось, что 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции. Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.
Последствия разрушительного землетрясения на востоке Турции
© Sputnik / Sertaç Kayar

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
1 из 8

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© REUTERS / IHA

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
2 из 8

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

© REUTERS / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
3 из 8

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AP Photo / IHA

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
4 из 8

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

© AP Photo / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
5 из 8

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

Спасатели на месте землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
6 из 8

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
7 из 8

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© Sputnik / Sertaç Kayar

Последствия землетрясения на востоке Турции.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
8 из 8

Последствия землетрясения на востоке Турции.

© Sputnik / Sertaç Kayar
1 из 8

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

© Sputnik / Sertaç Kayar
2 из 8

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

© REUTERS / IHA
3 из 8

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

© Sputnik / Sertaç Kayar
4 из 8

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

© AP Photo / IHA
5 из 8

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

© Sputnik / Sertaç Kayar
6 из 8

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin
7 из 8

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

© Sputnik / Sertaç Kayar
8 из 8

Последствия землетрясения на востоке Турции.

© Sputnik / Sertaç Kayar
611402
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Чеченская республикаРамзан КадыровТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение на востоке ТурцииВ мире
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