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Последствия разрушительного землетрясения на востоке Турции
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РИА Новости

Последствия разрушительного землетрясения на востоке Турции

09:37 25.01.2020 (обновлено: 14:31 25.01.2020)
2372
© Sputnik / Sertaç Kayar

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
1 из 8

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© REUTERS / IHA

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
2 из 8

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

© REUTERS / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
3 из 8

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AP Photo / IHA

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
4 из 8

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

© AP Photo / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
5 из 8

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

Спасатели на месте землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
6 из 8

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
7 из 8

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© Sputnik / Sertaç Kayar

Последствия землетрясения на востоке Турции.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
8 из 8

Последствия землетрясения на востоке Турции.

© Sputnik / Sertaç Kayar
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Землетрясение на востоке ТурцииТурцияФотоВ мире
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