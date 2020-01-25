"Сподвижник нацистов": Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере

"На Украине ставят памятники Бандере – агенту Гитлера по кличке "Консул 2". При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна "имеет право на своих героев". Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими "героями" Украина может быть только изгоем", – считает Пушков.