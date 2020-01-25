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"Сподвижник нацистов": Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере
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РИА Новости

"Сподвижник нацистов": Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере

05:25 25.01.2020
11012
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter публикацию рассекреченных документов ЦРУ о лидере Организации украинских националистов* Степане Бандере, заявив, что такие "герои" делают Украину изгоем.
Ранее в открытом доступе появилась справка о деятельности украинских националистов с описанием совершенных ими преступлений. Речь идет о переводе статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год. После окончания Второй мировой войны в США собирали и систематизировали информацию об украинских националистах из различных источников. В статье отмечалось, что Бандера был профессиональным агентом Адольфа Гитлера, имевшим агентурную кличку "Консул 2".
По мнению сенатора, Украина не имеет права называть "героями" сподвижников нацистов.

"На Украине ставят памятники Бандере – агенту Гитлера по кличке "Консул 2". При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна "имеет право на своих героев". Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими "героями" Украина может быть только изгоем", – считает Пушков.

Преступления Бандеры и украинских националистов

Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. На их счету множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
24 января, 09:08
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Зверски были убиты и тысячи украинцев, которые отказались сотрудничать c националистами. Помимо этого, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.
После войны Бандера продолжил деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории Советского Союза. Во время холодной войны спецслужбы западных стран активно использовали украинских националистов в борьбе против СССР.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
24 января, 18:05
В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
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Обсудить 17
Ситуация на УкраинеЦентральное разведывательное управлениеМИД УкраиныОрганизация украинских националистовСтепан БандераСССРСШААдольф ГитлерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Последнее время, не могу смотреть на Захарову, Пушкова, Путина, Мишустина и прочих идейных политических официальных лиц, а тем более слушать. Раздражение вызывают, мб конечно они и правду говорят, но я им не верю(
25 января, 06:56
oostan.maksim
10011134
Да все центральные каналы промывкой мозгов занимаются,если думающий мозг,то естественно протестует.
25 января, 07:30
Жан Чери
7020223
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