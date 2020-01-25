"Сподвижник нацистов": Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter публикацию рассекреченных документов ЦРУ о лидере Организации украинских националистов* Степане Бандере, заявив, что такие "герои" делают Украину изгоем.
Ранее в открытом доступе появилась справка о деятельности украинских националистов с описанием совершенных ими преступлений. Речь идет о переводе статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год. После окончания Второй мировой войны в США собирали и систематизировали информацию об украинских националистах из различных источников. В статье отмечалось, что Бандера был профессиональным агентом Адольфа Гитлера, имевшим агентурную кличку "Консул 2".
По мнению сенатора, Украина не имеет права называть "героями" сподвижников нацистов.
"На Украине ставят памятники Бандере – агенту Гитлера по кличке "Консул 2". При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна "имеет право на своих героев". Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими "героями" Украина может быть только изгоем", – считает Пушков.
Преступления Бандеры и украинских националистов
Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. На их счету множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
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Зверски были убиты и тысячи украинцев, которые отказались сотрудничать c националистами. Помимо этого, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.
После войны Бандера продолжил деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории Советского Союза. Во время холодной войны спецслужбы западных стран активно использовали украинских националистов в борьбе против СССР.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.
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