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https://ria.ru/20200124/1563807705.html
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
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РИА Новости

ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере

02:00 24.01.2020 (обновлено: 12:21 24.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников об украинских националистах и их лидере Степане Бандере, в частности, об отношении к ним общественности, СМИ и различных политических сил.
Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка, представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.
Публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.

Сдали агента
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Сдали агента
Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
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Преступления Бандеры и украинских националистов

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.
После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.
Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Ситуация на УкраинеВторая мировая война (1939-1945)Центральное разведывательное управлениеОрганизация украинских националистовСтепан БандераЛьвовСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну вот и хозяева им привет передали. Теперь все укро-херои бандеровцы официально нацисты, ибо "При этом оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".)))
24 января, 02:12
Комментатор ТВ
725220001
А укры-то не в курсе.....
24 января, 02:05
rr
4581282302
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