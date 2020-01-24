ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере

Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников об украинских националистах и их лидере Степане Бандере , в частности, об отношении к ним общественности, СМИ и различных политических сил. В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников об украинских националистах и их лидере, в частности, об отношении к ним общественности, СМИ и различных политических сил.

Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка , представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.

Публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.

Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев , 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".

Преступления Бандеры и украинских националистов

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов * и Украинской повстанческой армии*, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.

Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.

После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН*, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН* и УПА* на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.

Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.