Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

"По поводу моряков, кораблей - это отношения, не связанные с Минском (Минскими соглашениями — Прим.ред.), не связанные с "нормандским" форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации... Иначе с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, "так можно", "по этикету", "дипломатично —не дипломатично". Это, честно говоря, без меня. Будет возможность через несколько лет. А до этого есть возможность закончить это все" — сказал Зеленский.