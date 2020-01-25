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2020-01-25T03:34+0300
https://ria.ru/20200125/1563854250.html
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
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РИА Новости

Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

01:50 25.01.2020 (обновлено: 03:34 25.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту "Борисполь"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц. Об этом в интервью израильскому 9-му каналу заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский по телефону сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными в Донбассе.
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Украинский лидер отметил, что контакт с российским руководством может способствовать решению многих вопросов. По его словам, диалог между странами перестал ограничиваться нормандским форматом.
"Естественно, у нас появился диалог. И не только диалог в "нормандском" формате. Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было "нормандского" формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до "нормандского" формата. Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно очень. Значит мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался", — заявил Зеленский.
Развивая тему диалога с Россией, Зеленский сообщил о прямых контактах с Путиным с целью обмена удерживаемыми лицами.

"По поводу моряков, кораблей - это отношения, не связанные с Минском (Минскими соглашениями — Прим.ред.), не связанные с "нормандским" форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации... Иначе с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, "так можно", "по этикету", "дипломатично —не дипломатично". Это, честно говоря, без меня. Будет возможность через несколько лет. А до этого есть возможность закончить это все" — сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева, подчеркнув, что он "навсегда оставит шрам между Украиной и Россией".
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Разговор Путина с Зеленским

Путин и Зеленский в телефонном разговоре 31 декабря обсудили обмен удерживаемых лиц и газовый контракт между сторонами. Они обоюдно поприветствовали подписание газового контракта и обмен в Донбассе. По итогам разговора политики приняли решение начать согласование нового списка для обмена удерживаемых лиц.
Россия и Украина освободили 7 сентября прошлого года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Весной того же года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине объявили о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Зеленский, став президентом Украины в 2019 году, заявил, что стремится к миру в регионе.
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Ситуация на УкраинеМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинКрымООНРоссияУкраинаВ мире
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