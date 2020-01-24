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2020-01-25T01:19+0300
https://ria.ru/20200124/1563852828.html
Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной
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РИА Новости

Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной

23:45 24.01.2020 (обновлено: 01:19 25.01.2020)
17121
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВ. Зеленский
В. Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен", — сказал он в интервью израильскому 9-му каналу.

Глава государства отметил, что обострившиеся ранее отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки, а в налаживании диалога заинтересованы обе стороны. При этом, по его мнению, без "возвращения" Крыма Украине конфликт решить не получится.
"Там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории", — заявил он.
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Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Кроме того, весной того же года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине объявили о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Став президентом Украины в 2019 году, Зеленский заявил, что стремится к миру в регионе. В сентябре Москва и Киев освободили по 35 осужденных и задержанных граждан двух стран. Спустя месяц Россия отдала Украине ее корабли, задержанные в 2018 году за нарушение границ страны в Керченском проливе. Накануне Зеленский сообщил, что стороны также начали переговоры по возможной взаимной выдачи всех задержанных лиц.
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Володя Зеленский, этот шрам возник, когда твой тёзка Володя Ульянов позволил на территории России возникнуть образованию под названием Украина, где ты теперь себя возомнил предводителем. Ты просто никто. К чему я и вёл маленькую речь.
24 января, 23:58
ИРИннокентий Ромашов
6701004
Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен... Как же он рассосется, когда РОВНО В ЭТИ МИНУТЫ там опять артобстрелы пошли!!!
24 января, 23:54
Von Stirliz
2910302
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