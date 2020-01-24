Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной

"Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен", — сказал он в интервью израильскому 9-му каналу.

Глава государства отметил, что обострившиеся ранее отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки, а в налаживании диалога заинтересованы обе стороны. При этом, по его мнению, без "возвращения" Крыма Украине конфликт решить не получится.

"Там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории", — заявил он.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Кроме того, весной того же года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые после госпереворота на Украине объявили о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.