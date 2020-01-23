Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену всех задержанных

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.