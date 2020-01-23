Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену всех задержанных

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже начал переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в РФ украинцев.
Ранее Зеленский по телефону сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными в Донбассе.
"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.
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