Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Мария Марикян, Мария Семенова. Мать троих детей из Туапсе сбегала из дома дважды — ее возвращали мужу полицейские. Молодая женщина заявила, что стала жертвой домашнего насилия, поэтому и пыталась уйти как можно дальше от супруга. Тот все обвинения отверг. У него свое объяснение: у жены — наркотическая зависимость. В семейные разборки пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Пропажа

Три с лишним года назад местный телеканал снял сюжет о Трубкиных, у которых родилась тройня: радостные родители, любящая бабушка, которая с удовольствием нянчится с внуками. Но семейное счастье длилось недолго.

"Пропала Трубкина Екатерина. Десятого января вышла из дома в городе Туапсе и не вернулась. Была одета в джинсы, темные ботинки, темный кардиган. Дома остались дети", — такие сообщения распространились по местным группам в соцсетях в середине месяца.

Двадцатипятилетняя женщина не взяла с собой телефон и не выходила на связь. Об ее исчезновении полиции сообщил супруг Сергей.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости рассказали, что Трубкину нашли 22 января на границе с Абхазией и вечером того же дня вернули домой. "Через несколько часов она снова сбежала. На следующий день, 23 января, в девять утра ее обнаружили у знакомой недалеко от дома", — добавили в пресс-службе. По словам женщины, причина побегов — домашнее насилие. "О многократных побоях не было речи. Раньше она в полицию не обращалась", — уточнили в ведомстве.

Из полицейского участка ее отправили в медучреждение на обследование. В пятницу, 24 января, в Сети появилась видеозапись из больницы: Екатерина показывает травмы и обвиняет во всем супруга.

"Я нахожусь в травматологическом отделении", — говорит она. Утверждает, что поступила в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и синяками. "Меня пока обследуют. Что будет с моим здоровьем, я не знаю", — поясняет Екатерина. И продолжает: "Все из-за прямой угрозы моей жизни, которая исходила от мужа. Я не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас меня называют родственники моего супруга. Я в добром уме!"

В данный момент Трубкина остается в Туапсинской центральной районной больнице № 1. В травматологическом отделении РИА Новости это подтвердили, однако отказались что-либо комментировать, сославшись на врачебную тайну.

Идти некуда

К ее палате не подобраться: дежурят полицейские. Об этом РИА Новости сообщила знакомая Екатерины Алина М. (имя изменено по ее просьбе). Ей известно, где молодая женщина пропадала после 10 января.

"Девятого числа муж завез ее в лес, избил. Но Кате удалось сбежать. Она пошла в полицию, а затем домой. Сергей снова ее избил. Тогда она взяла документы и сбежала", — описывает ход событий Алина М. И добавляет, что мать тройняшек собиралась в Иваново: там живет бабушка, которая ее вырастила. Идти молодой женщине было некуда, с родителями у нее нет связи — их лишили родительских прав, когда она была еще ребенком.

"Поехала в поселок Шепси. Оттуда в Сочи. Там, видимо, планы поменялись. На билет в Иваново не хватило. Поэтому решила добраться до Новоафонского монастыря в Абхазии", — продолжает Алина.

Собеседнице неизвестно, побывала ли в итоге Екатерина в монастыре. "Все, что знаю, — она жила несколько дней с женщиной, у которой в доме не было отопления, поэтому им приходилось по вечерам греться на улице у костра. Затем снимала комнату — для этого сдала золото в ломбард, — уточняет Алина. — Все это происходило в Абхазии. Она рассказала, что потом пошла к пограничникам и объяснила им, в какую ситуацию попала. Те вызвали полицию, и Катю вернули домой".

О насилии в семье Трубкиных Алина узнала полтора года назад. "Катя просто говорила, что муж ее часто бьет. В подробности не вдавалась. Как-то даже на пару месяцев съехала вместе с детьми из-за конфликта в семье. Но вернулась. Она работает воспитателем в детском саду. Зарплата небольшая — 17 тысяч. С тремя детьми трудно уйти, особенно если некуда, — вздыхает Алина. — Вообще, детки всегда были чистые, ухоженные. Она каждые выходные водила их в воскресную школу".

"Посмотрите на нее!"

Мы дозвонились Сергею, мужу Екатерины. По голосу чувствуется: он на взводе. Молодой человек категорически отрицает, что когда-либо бил жену. Свою версию произошедшего излагает быстро и импульсивно, срываясь порой на крик. Сергей считает, что видео с обвинением в домашнем насилии его супруга записала, находясь под воздействием наркотических веществ.

"Лицо, мимика и жесты говорят сами за себя. Посмотрите на ее состояние! Я предлагал проверить на наркотики, никто не дает это сделать. Кому вы верите? Конечно, жалко, что она попала в такую ситуацию. Даже сейчас я ее люблю, но за то, что она сделала, прощения нет. Она предала своих детей, семью. Люди идут по пути меньшего сопротивления, а это значит — обвинить меня. Им проще бороться со мной, она же мать троих детей. Тройняшки у нас. Всем хвасталась, в газете печатали!" — почти кричит Сергей в трубку.

Ирина, свекровь Екатерины, раньше жила вместе с ними, но недавно взяла кредит на часть дома и съехала от молодых. Невестку, выросшую без родителей, называет "недолюбленным, недоласканным ребенком".

"Она социальная сирота: мама и папа у нее есть. Бабушка была опекуном, но не сказать чтобы она сильно была кому-то нужна. Я хотела своей заботой восполнить это. Она была всегда немножко… не такая. Ее первый припадок случился после родов — списали на депрессию, хотя ее бабушка велела вызвать психиатрическую помощь. Она сорвала все шторы, выбежала на улицу, стала звонить в администрацию: "Меня свекровь и муж убивают". Я не могла понять, что происходит", — говорит Ирина.

По ее словам, невестка сама бросалась на мужа, "он весь расцарапанный ходил". Все это Ирина объясняет психическим расстройством, а еще — влиянием тоталитарной секты.

"Я не хочу обливать грязью мать моих внуков, но так и есть", — уверяет Ирина. Она вспоминает, что видела в вещах Екатерины религиозные листовки. Что за секта, не уточняет, лишь добавляет: "Это что-то очень нехорошее".

"С ней явно было неладно: то называла себя внештатным сотрудником полиции, то рассказывала, как немцы бомбили Камчатку или как она детей-аутистов вылечила. А в глазах — безумие. Потом говорит: "Теть Ир, помогите, мне нужно, наверное, к психотерапевту". Она уже ходила к платному психологу, но это не помогло", — делится подробностями Ирина.

Конфликт девятого января начался, по ее версии, с того, что сын заподозрил измену. "Он нашел у нее случайно любовную переписку, спросил: "Катя, что это такое?" Она расколотила телефон, стала кричать: "Вы мне все надоели, вы меня все предадите". Билась в истерике, всего его расцарапала, а потом кинулась в полицию жаловаться, что он ее избил. Там сказали: "Извините, мы видим, что он расцарапанный, а что с вами?" Она: "Он меня убьет, примите заявление!" После этого убежала и уже не возвращалась".

"Скандалов я не замечала"

Валентина, тетя Сергея, живет в том же доме, что и семья Трубкиных, они часто виделись.

"Никакой агрессии я не замечала, соседи тоже. Жили, как все семьи: ссорятся, мирятся. Скандалов не видела, от нее (Екатерины. — Прим. ред.) жалоб не было. Насколько могу судить, Сергей очень любит ее и детей, — говорит Валентина. — О том, что у них в семье происходило, я не могу рассуждать. Когда они ко мне в гости приходили, все было нормально".

По ее словам, днем Екатерина находилась с детьми, а вечерами довольно часто поручала тройняшек свекрови и занималась своими делами: "У нее хватало времени на себя — нельзя сказать, что она была затюкана детьми".

Ранее местные СМИ приводили слова Валентины, где та резко отзывается о беглянке: обвиняет Екатерину в пренебрежении родительскими обязанностями и осуждает ее пристрастие к клубам и барам. Но родственница Трубкиных возражает: она никогда так не говорила, только заметила, что вечерами с детьми обычно остается свекровь Екатерины, ее сестра.

"Я лишь упомянула, что моя сестра постоянно сидит с детьми, а они написали, будто Екатерина постоянно шляется по барам. Я этого не видела, как я могу такое утверждать? Теперь меня обвиняют в соцсетях. Уже мои дети спросили: "Зачем ты так сказала?" А я не говорила, у меня есть запись звонка", — возмущается Валентина.